טראמפ חותם, אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

משבר הסחר בין ארצות הברית לקנדה הגיע הבמהלך השבת לשיא חריף, כאשר בתום שבועיים של משא ומתן אינטנסיבי שקרס ברגע האחרון, החלה ארה"ב לגבות מכסי ענק על ייבוא מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. בתגובה, ראש ממשלת קנדה, מארק קארני, החזיר את המשלחת מאוטווה והודיע כי מדינתו תשיב במכסי תגמול דומים החל מ-8 בספטמבר.

המכסים החדשים, שנכנסו לתוקף בחצות, מוטלים בשיעור חריג של 50% על שורה של מוצרים קנדיים המיובאים לארה"ב. היקף הסחורות שייפגעו מוערך בכ-20 מיליארד דולר, והן כוללות בין היתר מקלות הוקי, חומרי בנייה, משקאות אלכוהוליים וסוגי ביגוד מסוימים. "נשיב דולר תמורת דולר" בעקבות קריסת השיחות, הורה ראש ממשלת קנדה, מארק קארני, למשלחת המשא ומתן הקנדית לחזור לאלתר לאוטווה הקנדית. קארני הצהיר כי לאחר כמעט שבועיים של מגעים אינטנסיביים, "ההתקדמות שהושגה לא הייתה מספקת כדי לעמוד ביעדים שלנו עבור הקנדים". בנוסף, הוא התחייב כי קנדה לא תעמוד מנגד: "קנדה תתאים את המכסים דולר תמורת דולר, כדי להגן על העובדים והעסקים שלנו". הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 לדבריו, במסיבת עיתונאים שקיים היום, מכסי התגמול הללו ייכנסו לתוקף החל מ-8 בספטמבר. המהלך מהווה הסלמה משמעותית במערכת היחסים הכלכליים בין שתי המדינות השכנות. האשמות הדדיות: שינויים של הרגע האחרון מול אפליה מסחרית קארני תלה את האשמה לפיצוץ העסקה בדרישות מצד ארצות הברית. לדבריו, וושינגטון הכניסה שינויים של הרגע האחרון בהצעתה, שאותם הגדיר כ"לא הוגנים, לא כלכליים, ומטילים ספק באמינות של כל עסקה". ההתפתחות הזו תפסה רבים בהפתעה, שכן רק יומיים קודם לכן פורסמו דיווחים לפיהם הצדדים היו קרובים להסכם שיכלול דווקא הפחתה של המכסים האמריקניים על רכבים ומתכות מ-25% ל-15%. מנגד, נציג הסחר האמריקני, ג'יימיסון גריר, הבהיר כי המהלך האמריקני מהווה למעשה תגמול. לטענתו, קנדה הגיבה בעצמה למכסים אמריקניים קודמים, והוא אף השווה אותה לסין, כשהוא מציין כי אלו שתי המדינות היחידות שנקטו בצעדי נגד ישירים נגד מדיניות הסחר של וושינגטון.

הנשיא טראמפ אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

שימוש היסטורי בסעיף 338

המכסים החדשים מוטלים תוך שימוש היסטורי בסעיף 338 בחוק המכסים האמריקני משנת 1930. סעיף זה, שלא הופעל מעולם, מעניק לבית הלבן סמכות להטיל מכסים של עד 50% על מדינה שנטען כי היא "מפלה" לרעה את המסחר עם ארה"ב. הפעלת הסעיף התקדימי צפויה לגרור אחריה גל של עתירות משפטיות.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שממשל טראמפ מטיל מכסים על שותפות סחר מרכזיות. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, ממשל טראמפ הטיל לאחרונה מכסים של 12.5% על ישראל ועשרות מדינות נוספות, תוך שימוש בנימוק של "מלחמה בעבודת כפייה".

המשבר הנוכחי מצטרף לשורה של מתיחויות סחר שיצר ממשל טראמפ עם שותפות מרכזיות. כפי שדיווחנו, נשיא צרפת עמנואל מקרון האשים לאחרונה את ממשל טראמפ בנקיטת קו אנטי-אירופי קיצוני, וטען כי ארצות הברית שואפת לפירוק האיחוד האירופי.

המשא ומתן בין ארה"ב לקנדה צפוי להימשך בימים הקרובים, אך נכון לעכשיו נראה כי שתי המדינות נעולות במסלול התנגשות כלכלי שעלול להשפיע על מיליוני אזרחים משני צידי הגבול.