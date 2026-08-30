פרצת מידע חמורה בחברת הטכנולוגיה הרפואית "קרקלאוד" הובילה לגניבת מידע אישי ורפואי של יותר מ־3.75 מיליון בני אדם בארצות הברית.

החברה מספקת מערכות לניהול רשומות רפואיות לעשרות אלפי ספקי שירותי בריאות, ולכן גם אנשים שמעולם לא פתחו אצלה חשבון עלולים להיות בין הנפגעים.

האירוע התרחש בחודש מרץ, כאשר גורם בלתי מורשה חדר לסביבת שירותי הענן של החברה והחזיק בגישה אליה במשך כשישה ימים. החברה מסרה כי התוקף טען שגנב מידע ממאגריה, אך לדבריה לא נמצאה עדות להמשך פעילות בלתי מורשית לאחר שהפרצה נבלמה. מספר הנפגעים, שהוערך בתחילה במאות אלפים, זינק בהמשך ליותר מ־3.75 מיליון.

המידע שנחשף משתנה בין הנפגעים ועשוי לכלול שמות, כתובות, מספרי ביטוח לאומי, מידע רפואי, פרטי רישיונות נהיגה ודרכונים וכן מידע בנקאי ופיננסי.

בחברה אמרו כי לאחר גילוי האירוע הוזעקו מומחי אבטחת סייבר חיצוניים, הרשויות קיבלו דיווח והסביבה שנפגעה אובטחה. החברה אף מציעה לנפגעים שירותי הגנה מפני גניבת זהות ללא תשלום.