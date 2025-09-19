כשבוע לאחר הרצח המתוקשר של הפעיל השמרני והפרו־ישראלי צ'רלי קירק, הודיע ארגון הצעירים השמרני Turning Point USA כי אלמנתו, אריקה קירק, תמונה למנכ"לית הארגון וליו"ר ועד המנהלים.

בהודעה שפרסם הארגון ברשתות החברתיות נכתב כי "לשרת לצד צ'רלי היה הכבוד הגדול ביותר בחיינו. הוא עבד ללא הפסקה כדי להבטיח שהארגון ישרוד את הקשיים הגדולים ביותר".

"כעת אנחנו גאים להכריז על אריקה כמנכ"לית החדשה. לכולנו יש תפקיד בהשלמת חזונו של צ'רלי – לטפח מדינה משגשגת לדורות הבאים. כפי שאמר תמיד: 'יש לנו מדינה להציל'. לא ניכנע ולא נכרע ברך מול הרשע".

עוד הוסיפו, כי "הניסיון להשמיד את עבודתו של צ'רלי יהיה ההזדמנות שלנו להפוך אותה לעוצמתית ואיתנה יותר מבעבר".

בהצהרה הראשונה שלה אחרי הרצח אמרה אריקה קירק: "התנועה שבעלי הקים לא תמות. אני מסרבת לתת לזה לקרות. אף אחד לעולם לא ישכח את שמו של צ'רלי – ואני אוודא שכך יהיה. אנחנו נהיה חזקים יותר, אמיצים יותר, קולניים יותר וגדולים יותר מאי פעם".

מאוחר יותר, לאחר מעצר החשוד ברצח, היא הדגישה כי "המשימה של צ'רלי לא תסתיים אפילו לא לרגע. הקול שלו יישאר ויהדהד חזק יותר ובצלילות גדולה יותר מאי פעם. החוכמה שלו תשרוד".

היא פנתה לרוצחיו במילים חדות: "אין להם מושג מה הם עשו. הם הרגו את צ'רלי כי הוא הטיף לפטריוטיות. אבל אם חשבתם שהמשימה של בעלי הייתה עוצמתית – אין לכם מושג מה שחררתם על המדינה הזאת".

צ'רלי קירק, בן 31 במותו, היה דמות בולטת בקרב הצעירים השמרנים בארצות הברית ובעל קשרים קרובים עם גורמים פרו-ישראליים. בשבוע שעבר נורה למוות בעת שהשתתף באירוע דיבייט באוניברסיטת יוטה ואלי. בסרטונים מהמקום נראה קירק יושב מול מאות סטודנטים, כשלפתע קליע פגע בצווארו. הוא ניסה לאחוז באזור הפציעה אך התמוטט תוך שניות ומת מפצעיו.