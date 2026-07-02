16 ילדים חולצו מבית מוזנח - “עוד יום אחד וזה היה נגמר באסון”

הרשויות במדינת אוהיו שבארצות הברית חילצו 16 ילדים מבית בכפר האמדן שבמחוז וינטון, לאחר שנמצאו בתנאים שהוגדרו על ידי גורמי האכיפה כקשים במיוחד. לפי AP, הילדים - בני שנה וחצי עד 18 - הם חלק מאותה משפחה, ונמצאו בבית רעוע שבו שהו בתנאים של הזנחה חמורה.

ארבעה מבוגרים נעצרו בעקבות המקרה: ההורים ושני הסבים של הילדים, לפי הדיווחים. הם הואשמו בסעיפי סיכון ילדים בדרגת פשע, והופיעו בבית המשפט, שם הוגשו בשמם טענות לאי-אשמה. בית המשפט קבע לכל אחד מהם ערבות של 300 אלף דולר.

“כמעט מתו”: התיאור החריג של הרשויות

לפי הרשויות, הילדים הוחזקו במשך חלק ניכר מארבע השנים האחרונות בתוך חדר קטן, בגודל של כ־12 על 12 רגל בלבד. התובעים והחוקרים תיארו תנאים קשים של לכלוך, הזנחה, פסולת אנושית ומצב רפואי מדאיג. חלק מהילדים, כך לפי הדיווחים, התקשו לדבר, לכתוב או אפילו למסור פרטים בסיסיים על עצמם.

אחד הפרטים המטלטלים ביותר הוא דבריו של התובע במחוז וינטון, שאמר כי אילו הרשויות היו ממתינות עוד 24 שעות, ייתכן שהיו מתמודדות עם מוות של ילד אחד או יותר. לפי ABC News, כמה מהילדים נזקקו לטיפול רפואי מיידי, ושניים מהם הוטסו למרכזי טראומה.

כך התגלה המקרה

הילדים לא אותרו בעקבות תלונה ישירה על מצבם, אלא במהלך חיפוש שנערך במסגרת חקירה אחרת. לפי הדיווחים, כאשר החוקרים נכנסו לבית, התברר להם במהירות שמדובר במקרה חירום רפואי ורווחתי. חלק מהילדים הועברו לבתי חולים, ואחרים הועברו לטיפול גורמי הרווחה של מדינת אוהיו.

במסיבת עיתונאים שקיימו גורמי האכיפה באוהיו, תואר הבית כמקום שמצבו כמעט בלתי ניתן לתיאור. שריף מחוז וינטון אמר כי ילדים הוחזקו בתנאים קשים יותר ממה שרבים היו מחזיקים בהם בעלי חיים. התובע הדגיש כי לפי המידע שבידי הרשויות, אין מדובר בסחר בבני אדם אלא במקרה בתוך המשפחה.

השכנים לא ידעו שילדים חיים שם

אחד החלקים המטרידים בפרשה הוא העובדה שלפי AP, שכנים באזור אמרו שלא ידעו שילדים גרים בבית. הרשויות בודקות כיצד במשך תקופה ארוכה כל כך הצליחה המשפחה להישאר כמעט מחוץ לעין הציבורית - ללא קשר ברור עם מערכות חינוך, בריאות ורווחה.

לפי הדיווחים, החוקרים מעריכים כי המשפחה נמנעה ממגע עם רשויות רפואיות וממשלתיות במשך שנים. הדבר מקשה כעת על בניית התמונה המלאה: כמה זמן בדיוק נמשך המצב, מי ידע, מי היה אמור לדעת - ואיך 16 ילדים הצליחו להיעלם כמעט לחלוטין מתחת לרדאר.

החקירה נמשכת - והילדים תחת טיפול

נכון לעכשיו, הילדים נמצאים בטיפול הרשויות, והחקירה נמשכת. לפי AP, ארבעת החשודים מכחישים את האישומים בשלב זה, ולכן יש להדגיש כי מדובר בחשדות ובכתבי אישום - לא בהרשעה. גורמי אכיפה באוהיו מסרו כי ייתכן שיוגשו אישומים נוספים בהמשך, בהתאם לממצאי החקירה.

עבור הרשויות המקומיות, הפרשה הזו הפכה במהירות לאחד ממקרי ההזנחה הקשים שנחשפו באזור בשנים האחרונות. עבור הקוראים, זו תזכורת מצמררת לכך שלפעמים מאחורי בית שקט ברחוב קטן, יכולה להסתתר מציאות שאיש כמעט לא ראה.