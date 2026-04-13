שונית אנטילופ ( צילום: ויקפידה - מפות גוגול )

בעוד מנהיגי העולם עוקבים בדריכות אחרי המתרחש במפרץ הפרסי ובסכסוך בין ארה"ב ישראל ואיראן, סין ביצעה מהלך דרמטי הרחק מהכותרות הראשיות. ללא רעש וצילצולים, ובלי לירות כדור אחד, השתלטה בייג'ינג על ריף אנטילופ , והפכה אותו מנקודה ימית נידחת למבצר צבאי מתקדם.

העיתוי אינו מקרי. לפי הדיווחים, המלחמה במזרח התיכון "שאבה" אליה נכסים צבאיים אמריקאיים משמעותיים מהאוקיינוס השקט. בזמן שנושאות מטוסים אמריקאיות כמו ה-"אברהם לינקולן" וה-"ג'ורג' וושינגטון" הועברו לאזורנו, סין זיהתה "חלון הזדמנויות" אסטרטגי להרחבת אחיזתה בים סין הדרומי. ריף אנטילופ ממוקם בתוך איי פארסל, כ-400 קילומטרים מזרחית לחופי וייטנאם וכ-281 קילומטרים מהבסיס הימי הסיני הגדול בסניה שבאי האינאן. מדובר בנקודה קריטית היושבת על נתיב סחר ימי שדרכו עובר כשליש מהמסחר הימי העולמי. למרות שמבחינה משפטית בינלאומית מדובר בריף (שונית) או בסלע שאינם מעניקים זכויות טריטוריאליות נרחבות, סין פועלת לקבוע עובדות בשטח. המבצע החל בסביבות אוקטובר 2025, כאשר צי של 22 ספינות חפירה (דחפורים ימיים) החל לעבוד באתר במהירות מסחררת. כדי לשמור על חשאיות, הספינות הסיניות כיבו את משדרי ה-AIS (מערכת הזיהוי האוטומטית) שלהן, ובכך "נעלמו" ממערכות המעקב האזרחיות בזמן שהן בונות את האי המלאכותי.

צילומי לוויין חושפים

בתוך חודשים ספורים בלבד יצרה סין שטח יבשתי מלאכותי נרחב של כ־6.11 קמ"ר, שעשוי להפוך את אי אנטילופ למאחז הסיני הגדול ביותר באיי פארסל, ואף לאחד המרכזיים בים סין הדרומי כולו. במקום כבר זוהו למעלה מ־50 מבנים, לצד תשתיות צבאיות מתקדמות הכוללות מסלול נחיתה פוטנציאלי באורך של כ־2,700 מטרים, המתאים לפעילות מטוסי קרב, מנחת מסוקים, מפעל בטון ומתקני נמל.

על פי ההערכות, הבסיס החדש נועד לחזק את יכולות המעקב של סין, את הלוחמה האלקטרונית ואת מערכות ה־A2/AD (מניעת גישה), ובכך לאפשר לה שליטה הדוקה יותר על המרחב הימי ואף פגיעה ביכולת הפעולה של ציים זרים באזור.

התגובה הבינלאומית הייתה רפה ומאוחרת. וייטנאם, שרואה בעצמה בעלת ריבונות על האזור, הגישה מחאה רשמית רק במרץ 2026, כחמישה חודשים לאחר תחילת העבודות. בינתיים, המהלך הסיני פתח "תיבת פנדורה" אזורית: וייטנאם החלה להאיץ עבודות בנייה דומות ב-21 מוצבים שהיא מחזיקה באיי ספראטלי כדי לא להישאר מאחור.

מומחים מזהירים כי המבצר באנטילופ ריף עלול לשנות את מאזן הכוחות מול טאיוואן ולסבך משמעותית כל ניסיון אמריקאי להחזיר את הדומיננטיות המבצעית באזור. בעוד המערב עסוק בכיבוי שריפות במזרח התיכון, סין יוצקת בטון בלב הים, ומבטיחה את שליטתה באחד הנתיבים החשובים בעולם.