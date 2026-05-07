נכנעת לטראמפ? הבנקים בסין מייבשים את האשראי לנפט האיראני

הדרמה הכלכלית מאחורי הקלעים בבייג'ינג עולה שלב: הרגולטור הפיננסי בסין (NFRA) הורה לבנקים הגדולים במדינה להפסיק להעניק הלוואות חדשות לחמישה בתי זיקוק פרטיים, ביניהם ענקית הזיקוק "הנגלי פטרוכימיקל", בשל קשריהם לנפט איראני המצוי תחת סנקציות אמריקאיות.

למרות שסין הצהירה רשמית כי יש להתעלם מהסנקציות של וושינגטון, ההנחיה המעשית לבנקים להימנע מהלוואות חדשות ביואן מעידה על כך שהלחץ האמריקאי מתחיל לחלחל עמוק אל תוך המערכת הפיננסית הסינית.

עבור בתי הזיקוק, מדובר במכה קשה שיוצרת קשיים באספקת נפט גולמי ומאלצת אותם למכור מוצרים תחת שמות בדויים כדי לשרוד. המהלך הסיני המפתיע מגיע בעיתוי קריטי: הנשיא דונלד טראמפ צפוי להגיע בקרוב לביקור בבייג'ינג לפגישה עם הנשיא שי ג'ינפינג. בוושינגטון מבינים כי יציבות שוק הנפט העולמי וסיום המתיחות מול איראן תלויים בשיתוף פעולה סיני, שכן סין היא הרוכשת המרכזית של הנפט האיראני.

נראה כי טראמפ שואף "לסגור עניין" ולהרגיע את המשבר בנתיבי הנפט לפני הגעתו, מה שמסביר את הטון המפוייס שהפגין לאחרונה כלפי הסכם מול איראן למרות העימות. עבור סין, הקפאת האשראי היא איתות לוושינגטון על נכונות להבנות, מתוך הבנה שהמשך השיבושים בנתיבי הסחר והסלמה במזרח התיכון יפגעו בראש ובראשונה בכלכלה הסינית התלויה באנרגיה יציבה.