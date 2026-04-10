נשיא סין, שי ג'ינפינג, העביר מסר תקיף ובלתי מתפשר להנהגה בטיוואן, כשהצהיר כי בייג'ינג "לא תסבול בשום אופן" צעדים לקראת עצמאות של האי. הדברים נאמרו במהלך פגישה נדירה וטעונה פוליטית עם צ'נג לי-וון, יושבת ראש מפלגת הקוומינטנג (KMT), מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר בטיוואן, שהגיעה לסין במסגרת מה שהגדירה כ"משלחת שלום".

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הפגישה, שהתקיימה באולם הגדול של העם בבייג'ינג, נערכת על רקע מתיחות גוברת באזור והגברת הלחץ הצבאי שמפעילה סין על טיוואן, אותה היא רואה כחלק בלתי נפרד משטחה.

הנשיא שי ניצל את הבמה כדי לחדד את עמדתה ההיסטורית של המפלגה הקומוניסטית הסינית בנוגע לעתיד היחסים בין הצדדים.

במהלך פגישתם, פנה שי לצ'נג וציין כי העולם של ימינו אינו חווה שלום מוחלט, וכי השלום הוא ערך יקר ערך. "בני ארצנו משני צדי המצר הם כולם סינים – בני משפחה אחת החפצים בשלום, פיתוח, חילופי דברים ושיתוף פעולה", אמר הנשיא הסיני, על פי דיווחים ששודרו ברשתות הטלוויזיה בטיוואן. הוא הוסיף כי שתי גדות המצר שייכות ל"סין האחת".

שי השתמש ברטוריקה משפחתית כדי להעביר את מסריו, אך לצידה השמיע אזהרה חריפה. "כשהמשפחה חיה בהרמוניה, הכל משגשג", אמר שי, אך מיהר להבהיר: "עצמאות טאיוואן היא האשם העיקרי בפגיעה בשלום במצר טיוואן – אנו בהחלט לא נסבול או נעלים עין מכך".

הנשיא הסיני נגע גם בסוגיה הרגישה של איחוד מלא בין סין לטיוואן – יעד אסטרטגי ארוך שנים של בייג'ינג, הנדחה בתוקף על ידי הממשלה הדמוקרטית בטאיפיי.

לדבריו, על מפלגת ה-KMT והמפלגה הקומוניסטית הסינית "לגבש אמון פוליטי הדדי, לשמור על אינטראקציה חיובית, לאחד את בני ארצנו משני צדי המצר ולשלב ידיים כדי ליצור עתיד מזהיר של איחוד מולדתנו והתחדשות לאומית".

מצידה, צ'נג לי-וון ניסתה להציג קו פרגמטי ופייסני, המדגיש את רצון הציבור בטיוואן להרגעת הרוחות. היא ציינה בפני שי כי יחסים בעלי תועלת הדדית משני צדי המצר הם משאלה ציבורית משותפת, וכי על האינטראקציות להיות הדדיות.

בצעד חריג, צ'נג אף שיגרה הזמנה אישית למארחה: "אני תקווה כנה שביום מן הימים בעתיד, תהיה לי ההזדמנות להיות המארחת ולקבל את פניו של המזכיר הכללי שי וכל הנוכחים כאן אצלנו בטיוואן".

במסר שנראה כמכוון בין היתר כלפי ארצות הברית, הביעה צ'נג תקווה שבאמצעות מאמצי שתי המפלגות, מצר טיוואן לא יהווה עוד מוקד לעימות פוטנציאלי, ובוודאי שלא יהפוך ל"לוח שחמט להתערבות של כוחות זרים". היא קראה להמשך תכנון ובנייה של מנגנונים ממוסדים וברי-קיימא לדיאלוג ולשיתוף פעולה בין הצדדים.

ביקורה של צ'נג בבייג'ינג מעורר ביקורת עזה מבית. ממשלת סין מסרבת בעקביות לנהל כל שיח עם נשיא טיוואן המכהן, לאי צ'ינג-טה, ומתייגת אותו כ"בדלן". ממשלו של לאי קרא לצ'נג לנצל את ביקורה כדי לדרוש מסין להפסיק את איומיה הצבאיים, והדגיש כי על בייג'ינג לנהל מגעים ישירות מול הממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי בטאיפיי, ולא מול האופוזיציה.

הסו קואו-יונג, המזכיר הכללי של "המפלגה הפרוגרסיבית הדמוקרטית" (DPP) השולטת בטיוואן, תקף בחריפות את מפלגתה של צ'נג. בשיחה עם עיתונאים בטאיפיי, הוא ביקר את העובדה שמפלגת ה-KMT ממשיכה לעכב את אישור תקציב הביטחון בפרלמנט הטיוואני, בדיוק בזמן שיושבת הראש שלה שוהה בסין. "האם אתם מנסים להעניק איזושהי מתנה גדולה לשי ג'ינפינג?", תהה הסו בעוקצנות.