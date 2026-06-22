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מלחמת הרשימות השחורות

עין תחת עין: סין סוגרת את הברז לתעשיית הביטחון וההייטק של ארה"ב

סין הודיעה על הטלת הגבלות ייצוא מחמירות על חברות אמריקאיות מרכזיות, בתגובה ישירה לסנקציות של ממשל טראמפ |חסימת משלוחים של רכיבים דו-שימושיים ומתכות נדירות, המהווים עורק חיים לתעשיית הביטחון וההייטק של ארה"ב (חדשות עולם)

נשיא סין וארה"ב (צילום: הבית הלבן)

לא נשארת חייבת: משרד המסחר הסיני הודיע היום על הוספתן של עשר ישויות אמריקאיות לרשימת בקרת הייצוא שלו, בצעד שמהווה "עין תחת עין" להגבלות שהטילה וושינגטון על חברות טכנולוגיה סיניות מוקדם יותר החודש.

בין החברות שנפגעו ניתן למצוא את MP Materials, המפעילה את מכרה המתכות הנדירות היחיד ב, ואת USA Rare Earth, שתיהן חוליות קריטיות בשרשרת האספקה הביטחונית האמריקאית.

המהלך הסיני אוסר על העברת פריטים "דו-שימושיים" (כאלו שיכולים לשמש למטרות אזרחיות וצבאיות כאחד) לחברות אלו, ומטיל איסור גורף על ארגונים ויחידים בכל העולם לספק להן רכיבים שמקורם בסין. בבייג'ינג הגדירו את הצעד כמענה ל"פרקטיקה הזדונית" של הממשל האמריקאי, וכאמצעי להגנה על הביטחון הלאומי של סין.

במקביל, משרד האוצר הסיני החריף את הטון והודיע על סנקציות נגד 46 חברות אמריקאיות נוספות, ביניהן ענקיות כמו לוקהיד מרטין וריית'און. מעתה, נאסר על קונים סינים לרכוש מוצרים המיוצרים על ידי חברות אלו.

למרות חריפות הצעדים, אנליסטים מציינים כי מדובר בתגובה שהיא במידה רבה סמלית. ג'ורג' צ'ן, מומחה לקבוצת "The Asia Group", הסביר כי רוב החברות ברשימה הן ממילא שחקניות בתעשיית הביטחון האמריקאית שאינן מקיימות קשרי מסחר ישירים עם סין.

עם זאת, המהלך מדגיש את המתיחות הגואה בין הנשיאים שי ג'ינפינג ו, ומאותת על נכונותה של סין להשתמש בנשק הייצוא כדי להגן על האינטרסים שלה.

ארה"בדונלד טראמפסיןסנקציותנשיא סין

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