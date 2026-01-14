תוכניות הבנייה של השגרירות הסינית החדשה בלונדון שפורסמו לאחרונה עוררו סערה בנוגע לביטחון הלאומי בבריטניה, לאחר שהחשיפה גילתה חדר תת‑קרקעי סמוך מאוד לכבלי תקשורת רגישים במדינה.

המסמכים נחשפו לציבור ביום שני על ידי 'הטלגרף', כשבוע בלבד לפני שראש הממשלה קיר סטארמר צפוי לאשר את התכניות, לקראת ביקורו אצל נשיא סין שי ג’ינפינג. דובר הממשלה מסר כי על אף החששות הביטחוניים, "ביטחון לאומי הוא חובתנו הראשונה, והמומחים הממשלתיים בתחום הביטחון היו מעורבים בתהליך לאורך כל הדרך".

השגרירות הסינית הגדולה באירופה

האתר המיועד צפוי להפוך לשגרירות הסינית הגדולה ביותר באירופה. תוכניות הבנייה מצביעות על כוונה להרוס ולבנות מחדש קיר במרתף, כך שהחדר והציוד ימוקמו במרחק קצר מכבלי סיבים אופטיים קריטיים. מומחים בתחום הביטחון הזהירו כי קרבה כזו עשויה לאפשר "חיבורי האזנה" לכבלים, הכוללים החדרת מכשירי האזנה או קריאת אותות אופטיים שמדלגים מהקווים.

החדר הסודי מצויד במערכות הוצאת אוויר חם לפחות לשני מכשירים, שמיועדות לאוורור ציוד היוצר חום. מומחים הסיקו כי מדובר בתשתית שתתמוך בציוד מתקדם, כמו מחשבים רבי‑עוצמה המשמשים בדרך כלל לריגול ועיבוד מידע.

מעבר לחדר הבודד הקרוב לכבלים, התוכניות הלא מסומנות חשפו גם רשת של 208 חדרים סודיים נוספים מתחת לאתר הדיפלומטי. המרתף כולל גנרטורים חירום, מערכת כיבוי אש, כבלי תקשורת ומקלחות, מה שמרמז כי אנשי השגרירות עשויים להישאר מתחת לאדמה לתקופות ממושכות כדי להפעיל או לפקח על הציוד.

חשש כבד מריגול

התכניות עוררו חשש כבד כי המתחם עלול להפוך למרכז מודיעיני של בייג’ינג. הממשלה הבריטית טענה בפני בעלות בריתה כי הקווים הסמוכים לחדר אינם נושאים מידע ממשלתי רגיש, אך הם משדרים תעבורת פיננסים ותקשורת עבור מיליוני משתמשי אינטרנט. על פי הדיווחים, בריטניה הותקפה בלחץ מצד ארצות הברית ושותפותיה המודיעיניות כדי להבטיח כי הכבלים אינם מעבירים מידע רגיש.

אליסיה קירנס, שרה לענייני בטחון פנים מטעם האופוזיציה ומבקרת בולטת של הפרויקט, תיארה את אישור השגרירות כמתנה לסין, שתקנה לה יתרון אסטרטגי מול האינטרסים הבריטיים. לדבריה, "לאשר את מיקום השגרירות של סין זה בעצם להעניק להם פלטפורמה למלחמה כלכלית, בלב מערכת התשתיות הפיננסיות הקריטיות שלנו".