ססן גנדהרי, משקיע הון סיכון בכיר מלונדון, תובע את בית המכירות הפומביות כריסטיס בבריטניה. לטענתו, כריסטיס הסתירו מידע קריטי בנוגע לעברו הפלילי של הבעלים הקודם של ציור פבלו פיקאסו ששוויו מוערך ב-14.5 מיליון ליש"ט. גנדהרי נחתם על הסכם ערבות עם כריסטיס לקראת מכירה פומבית שנערכה בפברואר 2023: אם הציור לא יימכר, החברה שבבעלותו תתחייב לרכוש אותו בסכום העצום.

גנדהרי גילה בשלב מאוחר דרך חיפוש פשוט באינטרנט כי הבעלים הקודם, חוסה מסטרה סניור, הוא איש עסקים ספרדי שהורשע בסחר בינלאומי בסמים כבדים. הביטחון והאמון בהסכם התערערו עבורו, והוא טוען כיום כי "לא היה נכנס לערבות כלכלית על יצירת אומנות שמקורה בפשע מאורגן".

מסתבר שמסטרה סניור נעצר ב-2014 לאחר שנתפסו 202 קילוגרם קוקאין באונייה בנמל בברצלונה. בהמשך הורשע ונידון ל-12 שנות מאסר וקנס של 14 מיליון יורו, אך שוחרר בשחרור חריג לאחר שנה בלבד.

לטענת רבים המקרה ממחיש את הסיכונים בשוק האומנות, במיוחד בכל הנוגע לשימור אמינות המקור והעבר הבעלות. בעולם שבו יצירות אמנות נרכשות כסחורה להשקעה וכאמצעי להלבנת כספים, מתחדדת החשיבות שבדיקות רקע יסודיות ומדוקדקות. כריסטיס מכחישים טענות רשלנות וטוענים כי פעלו בהתאם לחוק ולנהלים, אך הפרשה מחזקת את ההבנה שיש לנהוג משנה זהירות כשמדובר בהסכמי ערבות שונים.