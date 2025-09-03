שליח ארה"ב ללבנון תום בראק נתבע בבית המשפט הפדרלי במדינת מישיגן בעקבות אמירתו לעיתונאים בביירות "אל תתנהגו כמו חיות". התביעה, שהוגשה בידי ד"ר בנג'מין באלוט, איש עסקים אמריקני-לבנוני, מייחסת לברק לשון הרע ו״רטוריקה קולוניאלית״, שפוגעת באמינותה של וושינגטון כמתווכת בין ישראל ללבנון.

על פי הדיווח ב-ynet, בתביעה נטען כי התנהלותו של ברק ״מעניקה תחמושת״ לחיזבאללה, המציג את ארה"ב כשליחה של ישראל. לפי התביעה, כינויים מבזים כלפי עיתונאים ואלמנטים של "עליונות מערבית" מערערים את המהלך שממשלת לבנון מנסה לקדם מול ישראל. לצד ההליך המשפטי הוגשו תלונות גם למועצת זכויות האדם של האו"ם, למחלקת המדינה ולוועדות פיקוח בקונגרס.

באלוט טען כי "הכבוד של לבנון ואנשיה אינו נתון למשא ומתן", והוסיף כי מדובר בפגיעה חמורה בחופש העיתונות ובכבוד הלאומי. "כאשר שגריר אמריקני מתאר עיתונאים לבנונים כחייתיים ומצפה מהם לשתוק, הוא לא רק פוגע באנשים מסוימים - הוא מבזה אומה שלמה", כתב.

כזכור, בראק עורר סערה בביירות כשבמסיבת העיתונאים שערך הטיח באנשי התקשורת המקומיים: "תפסיקו להתנהג כמו חיות". מה עורר עליו זעם בלבנון, כאשר תומכי חיזבאללה מנצלים את אמירתו של בראק להוכיח את ה"ניתוק והיהירות" של האמריקאים כלפי לבנון.

במהלך המפגש עם התקשורת המקומית, בראק הגיב בזעם לשאלות ואמר: "אני מבקש שתהיו בשקט לרגע. ואני רוצה לומר לכם משהו. ברגע שזה יתחיל להפוך לכאוטי, להתנהגות כמו של חיות - אנחנו נלך. אז אם אתם רוצים לדעת מה קורה, תתנהגו בצורה מתורבתת, תהיו אדיבים, תהיו סובלניים, כי זו הבעיה עם מה שקורה באזור".