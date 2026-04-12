הדמיה של מערכת רשרוש רפאים ( צילום: ד"ש )

הדרמה החלה לפני כשבוע וחצי שעבר כאשר מטוס קרב מסוג F-15E "סטרייק איגל" הופל על ידי מערכת הגנה אווירית איראנית חדשה מעל דרום המדינה. בעוד הטייס חולץ תוך זמן קצר, הנווט – קצין בדרגת קולונל המכונה "Dude 44 Bravo" – נעלם בשטח העוין.

כשהוא פצוע ברגלו ומדמם, טיפס הנווט על רכס הרים בגובה 2,000 מטרים והסתתר בנקיק צר, בזמן שכוחות איראניים ושבטים מקומיים סורקים את השטח עבור פרס של כ-60,000 דולר שהציע המשטר עבור לכידתו. כאן נכנסה לתמונה מערכת "Ghost Murmur" (רשרוש רפאים), טכנולוגיה מסווגת שפותחה ביחידת "Skunk Works" המיתולוגית של לוקהיד מרטין. המערכת, שהופעלה מבצעית לראשונה על ידי ה-CIA, מבוססת על מגנטומטריה קוונטית המשתמשת ביהלומים מהונדסים במיוחד כדי לזהות שדות אלקטרומגנטיים חלשים ביותר. לכל לב אנושי יש "טביעת אצבע אלקטרומגנטית" ייחודית. בעוד שבבית חולים יש צורך בחיישנים צמודים לחזה כדי למדוד אותה, "Ghost Murmur" מסוגלת לבודד את הסיגנל הזה ממרחקים עצומים באמצעות בינה מלאכותית שמסננת רעשי רקע והפרעות סביבתיות. אחד המקורות שמעורה בפרטים תיאר זאת כ"יכולת לשמוע קול בתוך אצטדיון ענק, רק שהאצטדיון הוא אלף מיילים רבועים של מדבר".

כסא המפלט של הנווט, כפי שפורסם באיראן

הנוף הצחיח של דרום איראן סיפק את "טבילת האש" האידיאלית למערכת. היעדר צמחייה והפרעות אלקטרומגנטיות אנושיות אפשרו לסיגנל הלב לבלוט. בנוסף, הניגודיות התרמית בין חום הגוף לקרקע המדבר בלילה סיפקה שכבת אימות נוספת למחלצים.

בזמן שה-CIA ניהל מבצע הונאה כדי להטעות את האיראנים ולגרום להם לחשוב שהנווט כבר חולץ בשיירה קרקעית, כוחות קומנדו של חיל הים (Navy SEALs) נחתו סמוך למיקום המדויק שסיפק "Ghost Murmur". המבצע המורכב, שכלל 155 כלי טיס, הסתיים בחילוץ הנווט ללא נפגעים לכוחות האמריקניים, אירוע שהנשיא טראמפ כינה כ"נס פסח" בא לסיומו.

למרות ההצלחה, מומחים מציינים כי הטכנולוגיה עדיין אינה "כלי קסם" – היא פועלת בצורה המיטבית בסביבות מבודדות ודורשת זמן עיבוד משמעותי. עם זאת, חילוצו של הקולונל מוכיח כי בעידן החדש, כל עוד הלב שלך פועם – ארה"ב יכולה למצוא אותך, גם בלב שטח האויב.