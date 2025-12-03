פצצת מצרר ( צילום: שאטרסטוק shutterstock )

במהלך אסטרטגי לחיזוק כושר התגובה הארטילרי, פרסם צבא ארצות הברית סקירת שוק מקיפה, הקוראת לתאגידי ביטחון מובילים להתגייס למאמץ ייצור חסר תקדים. הדרישה המרכזית: התחייבות לייצור שנתי של כ-30,000 פגזי מצרר חדשניים, המותאמים לשימוש בתותחי הוביצר סטנדרטיים בקוטר 155 מ"מ.

הדחיפות האמריקאית, יחד עם שותפיה האירופים, נובעת ממלחמת ההתשה המתמשכת באוקראינה והצורך להגביר באופן משמעותי את היקפי הייצור של עשרות אלפי חימושים המיוצרים מדי חודש כמענה לחזית המזרחית. הפגז הטכנולוגי – XM-1208 צבא ארה"ב מחפש קבלנים שיספקו את הדגם החדש של פצצות המצרר, ה-XM-1208. על פי דיווחים ב-"DEFENSE NEWS", נתונים טכניים חושפים את יכולותיו הקטלניות: פיזור מתוזמן: הפגז פועל באמצעות מרעום זמן אלקטרוני מדויק המאפשר פיזור מתוזמן של מטח רסיסים קטלני.תוכן קטלני: כל פגז מכיל תשעה תתי-חימוש קטנים (פצצונות מצרר מסוג M99), המפזרים כ-1,200 רסיסי טונגסטן בגובה של 1.5 מטר מעל אזור המטרה המיועד.טווח ומיגון כשלים: הפגז החדש מסוגל לשגר פגזים לטווח אפקטיבי של כ-14 מייל. בנוסף, תוכנו ההנדסי כולל ארבעה מנגנוני גיבוי שונים המבטיחים שבמקרה של כשל במרעום האלקטרוני, הפיצוץ יתרחש ברגע הפגיעה בקרקע.

המורכבות המוסרית – עמידה באמנות בינלאומיות

השימוש בחימוש מצרר הוא שנוי במחלוקת בינלאומית, שכן הוא מעלה חשש כבד לסיכון אזרחי לטווח ארוך. שאריות חומר נפץ ורסיסים שאינם מתפוצצים עלולים לפגוע באוכלוסייה בלתי מעורבת זמן רב לאחר תום הקרב.

צבא ארה"ב, המודע לרגישות זו, מקפיד במיוחד על דרישה כי פגזי הארטילריה החדשים יעמדו בהנחיות מחמירות שלא להפר אמנות בינלאומיות האוסרות על השימוש בכלי נשק שאינם מבחינים בין לוחמים לאזרחים.

מרק קנשיין, חוקר בכיר במכון למחקר אסטרטגי בינלאומי, הודה כי פצצות מצרר "אינן נחשבות לנשק פופולרי בקרב בנות הברית". עם זאת, הדגיש קנשיין כי בדרגים הגבוהים בוושינגטון סבורים שקיים הכרח אסטרטגי לייצר ולהחזיק מאגרי נשק אלו, ולכל הפחות להשתמש בהם כרזרבה למצבי חירום ביטחוניים גלובליים.