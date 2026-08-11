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2,700 נעדרים

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות

מרוץ נגד הזמן בלב ההריסות: אלפי נעדרים, ערים שלמות בעוצר והרעש החזק ביותר במאה הנוכחית שמכה במערב קולומביה (חדשות בעולם)

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות (צילום: מסך)

קולומביה התעוררה ביום שני בבוקר לסיוט כאשר רעידת אדמה עוצמתית בדרגה 7.4 הכתה במערב המדינה בסביבות השעה 7:30 בבוקר (זמן מקומי), והותירה אחריה הרס בקנה מידה היסטורי. נכון לעדכונים האחרונים, לפחות 111 בני אדם נהרגו, אך מספר זה צפוי לעלות ככל שצוותי ההצלה מעמיקים לתוך ערמות הבטון.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות
גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מוקד הרעש היה בעיירה המרוחקת סן חוסה דל פלמאר שבמחוז צ'וקו, אך השפעותיו הורגשו היטב במרכזים העירוניים. העיר פריירה ספגה מכה קשה עם לפחות 40 הרוגים ודיווחים על 15 בניינים שקרסו לחלוטין.

בתיעודים מהשטח נראו חלקי תקרה בנמל התעופה המקומי קורסים על נוסעים מבועתים. בקאלי, העיר השלישית בגודלה במדינה, דווח על 27 הרוגים ועל עשרות מבנים שנהרסו, כאשר מתנדבים וצוותי חילוץ מנסים לאתר ניצולים בעזרת ידיים חשופות וכלי עבודה בסיסיים.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות
גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הנשיא החדש, אבלרדו דה לה אספרייה, שנכנס לתפקידו רק ימים ספורים לפני האסון, הכריז על מצב חירום לאומי. "העדיפות העליונה היא חילוץ לכודים מההריסות", הצהיר הנשיא בזמן שדווח על למעלה מ-1,600 מבנים שניזוקו ולפחות 61 שקרסו כליל.

המצוקה גוברת נוכח הדיווחים על יותר מ-2,700 נעדרים, כאשר בני משפחה נואשים מפרסמים תמונות של יקיריהם במאגרי מידע דיגיטליים.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות
גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הקהילה הבינלאומית התגייסה במהירות, כאשר ארה"ב כבר התחייבה לסיוע חירום בסך 15.5 מיליון דולר למזון, מחסה וציוד רפואי. הרעש, שנחשב לחזק ביותר שתועד בקולומביה במאה ה-21, מגיע בתקופה רגישה, פחות מחודשיים לאחר שרעידות אדמה קשות היכו בוונצואלה השכנה וגבו את חייהם של אלפים.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות
גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בשל החשש מביזה, הוכרז עוצר לילי בערים קאלי, ארמניה ומניסאלס, שם גם קרס אחד המגדלים של הקתדרלה הניאו-גותית המפורסמת. כעת, עיני המדינה נשואות למאמצי החילוץ הליליים, בתקווה למצוא סימני חיים תחת ענני האבק וההריסות.
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