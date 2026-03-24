הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, מסר הערב (שלישי) מסר חריף בעת אירוח מנהיגי ועידת הנשיאים לרגל חג הפסח. אקוניס תקף בחריפות את שתיקת המערב מול התקפות הטילים האיראניות על ישראל, תוך שהוא מדגיש את ההפרה החמורה של החוק הבינלאומי.

"אזרחי ישראל מוצאים את עצמם תחת התקפות של אלפי טילים בליסטיים וטילי מצרר", אמר אקוניס בנאומו. "זוהי הפרה חמורה של החוק הבינלאומי. ושוב, הקהילה הבינלאומית ומנהיגי המערב החלשים בוחרים לשתוק".

הקונסול הכללי המשיך ואמר: "אבל אנחנו לא נשתוק יותר אל מול חולשתם של אותם מנהיגים שמתעוררים רק כאשר ישראל צריכה להגן על עצמה. אף אחד לא יגיד לנו איך להגן על אזרחי ישראל".

דבריו של אקוניס מגיעים על רקע התקפות הטילים האיראניות המתמשכות על ישראל, כאשר איראן שיגרה בשבוע האחרון טילים בליסטיים לטווח חסר תקדים של כ-4,000 קילומטרים. התקפות אלו מעמידות את כל אירופה בטווח האיום האיראני, אך המערב נמנע מגינוי חד משמעי.

"אמרנו וקיימנו"

באירוע התארחה גם שלי שם טוב, אמו של עומר שם טוב ששוחרר לאחרונה מהשבי בעזה. אקוניס סיפר כי לפני כשנה וחצי ביקר בביתה של משפחת שם טוב בהרצליה והבטיח להם ש"נעשה הכל כדי להחזיר את החטופים לביתם. אמרנו - וקיימנו".

שם טוב הודתה לקונסול הכללי ודיברה על חשיבות האחדות בעם ישראל, שאותה הדגישה לכל אורך המאבק להחזרת בנה. דבריה מהדהדים את המסר שאקוניס עצמו מעביר בפעילותו הדיפלומטית בניו יורק - כפי שעשה בהצגת תמונות החטופים בטיימס סקוור.