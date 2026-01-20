ורוניקה, פרה בת כעשור מזן ברון שווייצרי המתגוררת בחווה אוסטרית, הפכה בימים האחרונים לשם מוכר בקהילת מדעי בעלי החיים - ולא רק בה. היא תועדה כשהיא משתמשת במקלות ובמברשות רצפה כדי לגרד אזורים שונים בגופה, ובכך הפכה למקרה המדעי המתועד הראשון של שימוש גמיש בכלים אצל בקר. החוקרים מדגישים כי לא מדובר בתנועה אקראית, אלא בהתנהגות מכוונת החוזרת על עצמה, שעומדת בקריטריונים המחמירים של "שימוש בכלי" כפי שמוגדרים במחקר ההתנהגותי של בעלי חיים.

ההתנהגות החריגה של ורוניקה זכתה לתשומת לב מדעית לאחר שבעליה, חקלאי אורגני שמגדל אותה כחיית מחמד ולא לצרכי חלב או בשר, תיעד בווידאו את הפרה מרימה מקלות בפיה ומשתמשת בהם לגרד את גבה. צוות חוקרים מאוניברסיטת הרפואה הווטרינרית בווינה, בראשות אנטוניו אוסונה־מסקרו ואליס אוארספרג, צפה בחומרים והחליט לבדוק את התופעה באופן שיטתי. הם הגיעו לחווה, בנו סדרת ניסויים מבוקרת והציבו בפני ורוניקה מברשת דק מסוג "deck brush" בכיוונים שונים, כדי לבחון אם תבחר ותנהל את הכלי באופן עקבי.

חשבו שזה מתיחה: שתי רגליים בלטו מתוך פח האשפה הצר ברחוב דוד הכהן | 09:23

במהלך עשרות ניסויים נמצא כי ורוניקה לא רק בוחרת במברשת שוב ושוב, אלא גם מפעילה הבחנה עדינה בין חלקי הכלי השונים. כשהיא מגרדת את אזורי הגב והעור העבה, היא מעדיפה את צד הסיבים הקשיחים, אך כאשר היא פונה לאזורים רגישים יותר בגוף התחתון – כמו עטין וקפלי בטן – היא משתמשת דווקא בקצה העץ החלק, בתנועות איטיות ומדויקות יותר. החוקרים מתארים זאת כ"שימוש גמיש ורב־תכליתי בכלי אחד", התנהגות המוכרת עד היום בעיקר מקופים, עורבים ומעט מינים נוספים.​

אחת השאלות המרכזיות שעולה מן המחקר היא מדוע דווקא ורוניקה פיתחה יכולת כזו, בעוד רוב הפרות בעולם אינן מסוגלות לכך. החוקרים מצביעים על כמה גורמים אפשריים: ורוניקה חיה שנים ארוכות יחסית לפרת משק ממוצעת, היא חיה בסביבה מורכבת ופתוחה עם הרבה גירויים פיזיים, והיא נהנית ממגע יומיומי קרוב עם בני אדם, מה שעשוי לעודד התנהגות חוקרת וחדשנית. בנוסף, העקיצות של זבובי סוסים בקיץ יצרו ככל הנראה "לחץ" סביבתי שאִפשר להתנהגות שימוש בכלים להתגבש ולהישמר.