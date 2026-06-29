טרגדיה קשה ורגעי אימה התחוללו בסוף השבוע האחרון בחוף הים הסמוך לעיירת הנופש הפופולרית פורטו ואיארטה שבמדינת חליסקו במקסיקו, כאשר צעיר מקומי בן 28 נטרף למוות על ידי תנין במהלך שהותו במים.

האירוע הקשה, לפי הדיווח בניו יורק פוסט, התרחש בשעות הערב המוקדמות בקרבת בית מלון מקומי , לעיניהם ההמומות של נופשים ותיירים ששהו באותה עת ברצועת החוף ובבריכות הסמוכות. משטרת המחוז זיהתה את הקורבן כתושב מקסיקו שהגיע לעיירת הנופש למטרות עבודה, ודיווחה כי רק כעבור כשתים-עשרה שעות של סריקות וחיפושים קדחתניים, בשעות הבוקר המוקדמות של יום המחרת, הצליחו כוחות ההצלה למשות את גופתו מן המים.

במהלך האירוע הדרמטי התרחשו רגעי גבורה יוצאי דופן מצד משפחה שהגיעה לנפוש במקום מקליפורניה, אשר הבחינה במתרחש וניסתה להציל את חייו של הצעיר בכל מחיר. בני המשפחה ששהו באזור הבריכה של המלון שמעו לפתע צרחות אימה עזות העולות מכיוון החוף, ובתחילה סברו בטעות כי מדובר באדם שנלכד בתוך מערבולת או זרם מים חזק ונסחף אל עומק הים. בעקבות כך, אב המשפחה רץ בנחישות אל קו המים, הבחין בקיאק שעמד על החוף ללא משוטים, והחליט לעלות עליו ולהתקדם אל עבר המקום בו נראה הצעיר נאבק, תוך שהוא מנסה לחתור באמצעות ידיו בלבד ולמצוא כל חפץ שיכול לסייע בחילוץ.

למרות התושייה הרבה והמאמצים ההרואיים של התייר האמריקני להגיע אל הצעיר בתוך המים הסוערים, התברר במהירות כי מדובר בתקיפת תנין קטלנית ולא בטביעה רגילה, והוא הספיק להגיע עם הקיאק לקירבת מקום בדיוק ברגע שבו נעלם הצעיר מתחת לפני המים ונמשך מטה על ידי הטורף. בני המשפחה סיפרו לאחר מכן לכלי התקשורת כי על החוף לא היה כל ציוד הצלה זמין או אנשי מקצוע שיכלו להעניק מענה מיידי, וכי הם נאלצו לפעול מתוך תחושת דחיפות ורצון להציל חיים, אך לצערם הרב המרחק והמהירות שבה התרחש האסון מנעו מהם את היכולת לשנות את התוצאה הטרגית.

בעקבות המקרה הקשה עלו טענות מצד נופשים באזור בנוגע לרמת הבטיחות וההתרעה בחוף הים הרשמי. כך לפי הדיווח. מתברר כי במקום אכן מוצבים שלטי אזהרה המצביעים על נוכחות אפשרית של מדוזות, חתולי ים ותנינים, אולם התיירים העידו כי האיורים המופיעים על גבי השלטים קטנים ואינם ברורים דיו, עד שבתחילה הם טעו לחשוב כי מדובר בכלל בציור של לטאות מסוג איגואנה, שאינן מהוות סכנה לבני אדם.