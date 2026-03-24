נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, הידוע בסגנונו הלא-פורמלי והפרובוקטיבי, שיתף היום (שלישי) בחשבון האינסטגרם שלו קריקטורה פוליטית שהכתה גלים. בציור נראה עיתונאי המשוחח עם אדם עני ומרופט שמספר כי הוא אינו צורך חלב, בשר, עוף או ביצים. כשהעיתונאי שואל בסקרנות "טבעוני?", האיש עונה בפשטות: "לא, קובני".

מיליי, ליברטריאן מושבע, משתמש בהומור השחור הזה כדי להעביר ביקורת חריפה על המודל הסוציאליסטי. עבורו, קובה היא תמרור אזהרה חי לארגנטינה מפני מדיניות כלכלית שמובילה לעוני ורעב. הבדיחה של מיליי נשענת על מציאות קטסטרופלית. נכון למרץ 2026, קובה חווה את משבר האנרגיה החמור ביותר מזה עשרות שנים. האי נמצא ב"עלטה" כמעט מוחלטת לאחר שלוש קריסות של רשת החשמל הלאומית בתוך חודש אחד בלבד. כעשרה מיליון תושבים נותרו ללא חשמל סדיר, ללא מים זורמים ואף ללא יכולת לקבל טיפול רפואי בסיסי.

הפוסט של מיילי נגד קובה ( צילום: מסך )

המחסור במזון המוצג בקריקטורה הוא תוצאה של "סערה מושלמת". תחילה מצור אנרגטי: סנקציות מחמירות של ממשל טראמפ ועצירת משלוחי הנפט מוונצואלה השביתו את תחנות הכוח. אחר כך תשתית מתפוררת: תחנות הכוח המיושנות שנבנו עוד בעידן ברית המועצות קורסות בהיעדר חלקי חילוף. ולבסוף מחסור במוצרי יסוד. ללא חשמל לקירור ובמצוקת דלק חריפה, המדפים בערים נותרו ריקים.

נזרקה מחוץ למטוס עם המושב: הדיילת שניצלה מהתרסקות מטוס קטלנית אריה רוזן | 14:57

בקובה של היום, "טבעונות" היא אכן לא בחירה של סגנון חיים מודרני, אלא תוצאה של מקררים כבויים ומחסור חמור במוצרי יסוד. בעוד מיליי משתמש במצב כדי להזהיר את בוחריו, מיליוני קובנים ממשיכים לחיות בחושך, כשהם נאבקים על הישרדות בסיסית מול תשתית מתפוררת ובידוד בינלאומי גובר.