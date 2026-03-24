טד קורז בפודקאסט "Triggernometry" ( צילום: מסך )

בעיצומו של עימות צבאי חריף בין ארצות הברית לאיראן, הסנאטור טד קרוז התראיין אמש (שני) לפודקאסט הפופולרי טריגונומטריה, המונחה על ידי הקומיקאים קונסטנטין קיסין ופרנסיס פוסטר מבריטניה.

במהלך הראיון חשף סנאטור טד קרוז כי שהה עם הנשיא טראמפ ב"ביסט" (הלימוזינה הנשיאותית) ועל המטוס הנשיאותי "אייר פורס 1" ביום שלפני התקיפה באיראן. קרוז סיפר כי דחק בנשיא לפעול בעוצמה: "אמרתי לו – אני חושב שאסור לנו להחמיץ את הרגע הזה. המשטר חלש מתמיד... אם נצליח למוטט אותו, אמריקה תהיה בטוחה הרבה יותר". לדבריו, התוצאות היו מרחיקות לכת: "השמדנו כמעט לחלוטין את הצי האיראני... השגנו עליונות אווירית מוחלטת מעל איראן וערפנו את ראשו של המשטר. האייתוללה איננו". קרוז הדגיש כי בניגוד למלחמת עיראק, אותה הגדיר כטעות, המטרה באיראן הייתה הגנה ישירה על חיי אמריקאים מפני "איסלאמיסטים קיצוניים שמנסים לרצוח אותנו". קרוז גם עקץ את הממשל הקודם: טרור המצולות: מוקשים איראניים אותרו במיצרי הורמוז דני שפיץ | 11:06 "חולשה ופיוס" של ממשל ביידן, היא שהובילה למלחמות באוקראינה ובעזה, התבדח הסנאטור טד קרוז: "יש סיבה לכך שאף אחד לא הולך ללמוד ולקבל תואר מ'בית הספר ליחסי חוץ על שם נוויל צ'מברליין' – כי פיוס פשוט לא עובד; הוא רק מעודד בריונים ועריצים". קרוז הדגיש כי בניגוד להרתעה, פיוס רק מגביר את הסיכויים לעימות צבאי. בין ישראל לעמים במהלך הריאיון, קרוז שם דגש מיוחד על החשיבות האסטרטגית של מדינת ישראל לביטחון הלאומי של ארה"ב. הוא דחה בתוקף טענות לפיהן האינטרסים של המדינות מנוגדים: "זהו הבל מוחלט. הנשיא פעל כדי לשמור על אמריקה בטוחה, ובשיחותיי עמו ישראל אפילו לא עלתה כסיבה לתקיפה, אלא העובדה שאיראן ניסתה לרצוח אמריקאים". קרוז תיאר בגיחוך את הדינמיקה בתוך הארגון המבוהל: "היה להם ראש אחד של ה-IRGC, ישראל חיסלה אותו. למחרת הם מינו מישהו אחר, וישראל חיסלה גם אותו. ביום השלישי או הרביעי, אני רק יכול לדמיין אותם אומרים: 'היי, אתה רוצה להיות ראש ה-IRGC? לא, לא, תנו לבוב לעשות את זה!'"

טד קרוז מתאריין לפודקאסט ( צילום: מסך )

קרוז ציין כי ארה"ב נהנית מיתרונות עצומים מהברית הזו: "אנחנו מקבלים יתרונות אדירים. המוסד הוא סוכנות ביון אפקטיבית להפליא, והם חולקים את המידע הזה איתנו". הוא שיבח את הדיוק הישראלי בחיסול מפקדי משמרות המהפכה (IRGC) ואת החדירה המודיעינית המרשימה של ישראל לאיראן.

קרוז הוסיף כי כל מחבל חמאס או חיזבאללה שישראל מחסלת הופך את אמריקה לבטוחה יותר, שכן אותם טרוריסטים להוטים לרצוח גם אמריקאים.

האיום הגרעיני והגנת "השטן הקטן"

קרוז הסביר את המניע להשמדת מתקני הגרעין האיראניים, תוך אזכור הכינויים שהצמיד המשטר לישראל ולארה"ב:

"יש סיבה שהאייתוללה מכנה את ישראל 'השטן הקטן' ואת אמריקה 'השטן הגדול'... כשהוא הוביל המונים בקריאות 'מוות לאמריקה', האמנתי לו".

קרוז הזהיר מפני תרחיש אימים שבו לאייתוללה יהיה נשק גרעיני: "אם היה לו נשק כזה, הסיכוי שהוא ישתמש בו בתל אביב, בניו יורק או בלוס אנג'לס הוא גבוה באופן בלתי קביל". עוד הדגיש כי בניגוד לצפון קוריאה, איראן מונהגת על ידי "קנאים דתיים המאמצים כת מוות", ולכן לא ניתן להרתיעם בדרכים קונבנציונליות.

עוד אמר:

"האם אתם חושבים שאם האייתוללה היה יכול ליצור וירוס שיהרוג יהודים, הוא לא היה להוט לשחרר אותו? ואתם יודעים מה, אולי המדענים שלו טועים וזה לא רק הורג יהודים, זה הורג את כולם"

העולם על פי טראמפ

אחת האמירות המרתקות ביותר של קרוז נוגעת לשינוי המפה העולמית. הוא טען כי אנו נמצאים בנקודת זמן היסטורית: "קיימת אפשרות ממשית שבששת החודשים הקרובים נראה ממשלות חדשות באיראן, ונצואלה וקובה". לדבריו, אם שלוש המדינות הללו יהפכו לידידותיות לארה"ב, "זה יהיה השינוי הגיאופוליטי הגדול ביותר מאז נפילת חומת ברלין". הוא ציין כי המשטרים הללו חלשים כעת יותר מכל נקודה אחרת בימי חיינו.

הפתעה נוספת בראיון הייתה המתקפה החריפה של קרוז על איש התקשורת טאקר קרלסון. קרוז לא חסך במילים: "אני מאמין שטאקר הוא הדמגוג המסוכן ביותר באמריקה". הוא האשים את קרלסון בקידום אנטישמיות ובאירוח דמויות קיצוניות, כולל כאלו שהגדירו את צ'רצ'יל כנבל של מלחמת העולם השנייה או הביעו תמיכה בהיטלר. "הוא אובססיבי, הוא שונא את ישראל ותוקף יהודים על בסיס יומי", הצהיר קרוז, והוסיף כי קרלסון אפילו הגן על מנהיגי חמאס ואיראן.

קרלסון וטראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

קרוז הסביר מדוע איראן גרעינית מסוכנת הרבה יותר מצפון קוריאה. בעוד שאת קים ג'ונג-און ניתן להרתיע כי הוא רוצה לשרוד, איראן מונהגת על ידי "קנאים תיאוקרטיים שמאמצים כת מוות". "אני לא רוצה לחוות עולם שבו לאייתוללה יש ראש נפץ והבעיה היחידה שלו היא איך להביא אותו לאמריקה כדי לפוצץ אותו", הזהיר.

בת דודתי ביבי

לצד הדיונים הפוליטיים הכבדים, נרשם בראיון רגע של הומור כאשר קרוז שיתף פרטים אישיים על אביו, רפאל קרוז, שנולד וגדל בקובה. הוא סיפר כי בגיל 14, אביו נלחם במהפכה הקובנית לצד פידל קסטרו, מבלי לדעת באותו זמן שקסטרו הוא קומוניסט.

קרוז התבדח כי עד היום הוא משתמש בעבר הזה כדי להשתעשע על חשבון אביו: "כשאני רוצה לעצבן את אבא שלי, אני קורא לו 'גרילה קומוניסטית'. הוא מיד מתרתח ועונה: 'לא הייתי קומוניסט, מעולם לא הייתי קומוניסט!'".

עוד סיפר על בת דודתו הראשונה מקובה, לה הוא קורא בחיבה "BB". קרוז תיאר אותה כאישה לטינית תוססת ומלאת חיים המייצגת את העתיד המבטיח שמחכה לצעירי קובה אם יזכו בחופש. המנחה לא נשאר חייב ומיהר להתבדח על הדמיון לשמו של ראש ממשלת ישראל: "אני מאמין שזרעת את הזרעים לקונספירציה הבאה... הם לא יפסיקו לדבר על זה שיש לך בת דודה בשם ביבי".

קרוז סיכם בנימה של אופטימיות זהירה, כשהוא מזכיר את נאומו של רונלד רייגן בברלין: "כשאמריקה עומדת ומובילה, החופש הוא דבר עוצמתי להפליא".