הנבואה שהמתינה 46 שנים: דונלד טראמפ והחשבון הפתוח עם טהרן

בעוד להבות הסכסוך במזרח התיכון מאיימות להצית מערכה כוללת בשנת 2026, סרטון ישן ממרץ 1980 חורך את הרשת ומציג דונלד טראמפ צעיר, נחרץ, ובעל חזון שנדמה כי נשלף מדפי ההיסטוריה היישר אל שולחן המבצעים של היום.

בראיון שהעניק אז לעיתונאית רונה בארט, כשהוא בן 34 בלבד וידוע בעיקר כיזם נדל"ן מצליח, טראמפ לא היסס לתקוף את המדיניות האמריקאית הרכה מול משבר בני הערובה באיראן:

"המצב האיראני הוא דוגמה מובהקת. זה שהמדינה הזו יושבת בחיבוק ידיים ומאפשרת למדינה כמו איראן להחזיק בבני הערובה שלנו, לפי דעתנו, זה פשוט זוועה"

כבר אז, עשורים לפני שנבחר לנשיאות, הוא טען בביטחון כי ארצות הברית הייתה צריכה להגיב בעוצמה צבאית, לפלוש לאיראן ולהשתלט על שדות הנפט שלה, צעד שלדבריו היה הופך את אמריקה ל"מדינה עשירה בנפט ומכובדת בעולם".

כשנשאל אם הוא תומך בכניסה עם כוחות כדי להוציא את "הבחורים שלנו" השיב:

"אני בהחלט מרגיש ככה, כן. אני לא חושב שיש שאלה בכלל. אין שאלה במוחי" אני מאוד מאוכזב שלא עשינו את זה... והייתה לנו כל זכות לעשות את זה. אני חושב שאיבדנו את ההזדמנות. אני חושב שכרגע היינו יכולים להיות אומה עשירה בנפט."

טראמפ גם נשאל על הנשיאות:

"אדם אחד יכול להפוך את המדינה הזו. נשיא אחד ראוי יכול להפוך את המדינה הזו. אני מאמין בזה באמונה שלמה". "אני מרגיש שהמדינה הזו, עם המנהיגות המתאימה, יכולה להמשיך ולהפוך למה שהיא הייתה פעם, ואני בהחלט מקווה שהיא תהיה מה שהיא צריכה להיות."

טראמפ העניק לצופים מהשקפת עולמו כפטריוט אמריקאי :

אני חושב שאלו חיים מאוד אכזריים. הייתי רוצה להקדיש את חיי למדינה הזו, אבל אני רואה באלו חיים אכזריים. אני גם רואה שמישהו עם דעות חזקות, ומישהו עם דעות שאולי הן קצת לא פופולריות – שאולי הן צודקות אבל לא פופולריות – לא בהכרח יהיה לו סיכוי להיבחר מול מישהו בלי שכל גדול אבל עם חיוך גדול. וזו הערה עצובה על התהליך הפוליטי". וכן, "הטלוויזיה פגעה מאוד בתהליך הפוליטי במדינה הזו".

העקביות המדהימה של טראמפ בנושא האיראני עומדת היום למבחן המציאות, כאשר ארצות הברית וישראל מבצעות תקיפות ישירות על אדמת איראן במסגרת "מבצע זעם אפי". בראיונותיו האחרונים ב-2026, הנשיא אינו שולל את האפשרות של שליחת כוחות קרקעיים ודורש "כניעה ללא תנאי" מהמשטר בטהרן, בדיוק כפי שהטיף באותו ראיון נשכח מ-1980.

מבחינתו של טראמפ, הסכסוך הנוכחי הוא סגירת מעגל אישית מול הטראומה הלאומית של 1979, אירוע שעיצב את תפיסת עולמו וגרם לו לבוז עמוק למה שהוא מכנה "החולשה" של ממשל ג'ימי קרטר. הוא נזכר שוב ושוב בכישלון מבצע "טופר העיט" ובמסוקים המתרסקים במדבר, ומבטיח שהפעם אמריקה לא תושפל.

היום, כשטילי דיוק ארוכי טווח משוגרים לעבר מטרות איראניות, נראה כי טראמפ נחוש להוכיח שהוא אכן אותו אדם, וכי החשבון הפתוח שפתח לפני 47 שנים מול האייתוללות בטהרן קרוב מאי פעם להכרעה סופית.