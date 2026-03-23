כיכר השבת
לועגים לארה"ב

מסתמן: זו המדינה שעומדת מאחורי המשא ומתן - והתגובה האיראנית לטראמפ

ציוץ של גורם בכיר במפרץ שהיה מעורב במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן לפני המלחמה מחזק את החשד כי הוא זה שעומד מאחורי המגעים | כך הגיבו באיראן להודעה של טראמפ (חדשות) 

2תגובות
הנשיא טראמפ

אחרי ההודעה של על משא ומתן בין יומיים בין ארה"ב לאיראן, מתחזק החשד כי עומאן היא זו שעומדת מאחורי המהלך.

בציוץ שפרסם שר החוץ העומאני, כתב כי איראן אינה אחראית למלחמה הנוכחית עם ארה"ב וקרא להפסקתה.

"לא משנה מה דעתכם על איראן, המלחמה הזו אינה מעשה ידיה", כתב שר החוץ העומאני בדר אל בוסעידי.

"זה כבר גורם לבעיות כלכליות נרחבות ואני חושש שהן מבטיחות להחמיר עוד יותר אם המלחמה תימשך. עומאן פועלת במרץ כדי להסדיר מעבר בטוח במצרי הורמוז", הוא הוסיף.

אל-בוסעידי היה הגורם שתיווך בין ארה"ב לאיראן טרום המלחמה, וגם זה שנפגש עם עראקצ'י האיראני ושליחי הנשיא טראמפ ויטקוף וקושנר.

זמן קצר לאחר הודעתו של טראמפ, פרסם בכיר בפרלמנט האיראני הודעה לפיה המלחמה נמשכת כרגיל.

"הקרב נמשך. תבוסה נוספת לשטן. טראמפ וארה"ב נכשלו שוב".

בעקבות הודעתו של טראמפ, מחירי הדלק קרסו בכ-12% וירדו אל מתחת לרף הסמלי של 100 דולר לחבית.

2
דונלד.. הצעירים לא עומדים בקצב שלך....
יוכי
1
ככה השם החליט שיהיה , וטראמפ מבצע...
אין לו באמת אומץ להכריע את המלחמה...

