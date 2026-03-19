יממה בלבד לאחר שהתפטר מתפקידו בממשל טראמפ, ג'ו קנט בחר להופיע בבמה המפוקפקת של טאקר קרלסון ולשחרר צרור של תיאוריות קשר אנטישמיות. בראיון מטלטל, הוא האשים את ישראל בחרחור מלחמות ובשליטה מניפולטיבית בביטחון הלאומי האמריקני.

ג'ו קנט, לשעבר בכיר במערך הלוחמה בטרור של דונלד טראמפ, עורר סערה ציבורית כשהופיע בפודקאסט של טאקר קרלסון – דמות המוכרת באירוח אנטישמים מוצהרים והפצת תיאוריות קשר. קנט, שהתפטר במחאה על המתיחות הצבאית עם איראן, ניצל את הבמה כדי להדהד מוטיבים אנטישמיים קלאסיים המציגים את היהודים כ"מניפולטורים בצללים".

במהלך הראיון, קנט הטיל את האשמה על ישראל באופן ישיר ובוטה: "הישראלים הניעו את ההחלטה לנקוט בפעולה הזו", אמר בהתייחסו למדיניות מול איראן. הוא אף הרחיק לכת וטען במכתב התפטרותו כי אשתו, לוחמת שנהרגה בסוריה, מצאה את מותה ב"מלחמה שיוצרה על ידי ישראל".

לטענתו, ישראל פועלת בשיטתיות נגד האינטרס האמריקני:

"זו אותה טקטיקה שבה השתמשו הישראלים כדי לגרור אותנו למלחמת עיראק ההרסנית".

על חלקה של ארה"ב במלחמה מול איריאן הוא אצר את הדבר המדהים: קנט טען כי הממשל האמריקאי השאיר בכוונה חיילים במיקומים פגיעים כ"פיתיון" כדי שייהרגו:

"השארנו אותם שם כפיתיון כדי שייהרגו על ידי האיראנים... כדי שנוכל להמשיך להסלים לעבר עימות עם איראן"

במרוצת הדברים אף הגדיר את סדרי העדיפויות של המעמד השלטוני בוושינגטון כ"רשע מוחלט" וציין: "אני חושב שזו בגידה מוחלטת ושלמה".

קרלסון המשיך ושאל: "האם איראן הייתה על סף השגת נשק גרעיני?" ג'ו קנט: "לא, הם לא היו. גם לא ביוני. לאיראנים יש פסיקה דתית, פתווה, נגד פיתוח נשק גרעיני מאז 2004. זה ידע ציבורי, ולא היה לנו שום מודיעין המצביע על כך".

ג'ו קנט הוסיף: "עלי לאריג'אני היה מנהל משא ומתן שהיה להוט להשיג לנו עסקה."

מעבר להאשמות בנושאי חוץ, קנט וקרלסון צללו למעמקי תיאוריות הקשר כאשר קנט הנהן בהסכמה לטענות לפיהן כוחות פרו-ישראליים עומדים מאחורי ניסיון התנקשות באקטיביסט השמרני צ'ארלי קירק.

כשנשאל על כך, ענה קנט במעורפלות המאפיינת מפיצי קונספירציות: "אני אומר שיש שאלות ללא מענה". קרלסון מצדו המשיך בקו התוקפני וטען כי "הלובינג של ישראל בארצות הברית לחץ על הנשיא" וגרר את המדינה לעימות מיותר.

התגובות במערכת הפוליטית היו חריפות. הסנאטור הרפובליקני מיץ' מקונל הגדיר את דבריו של קנט כ"אנטישמיות ארסית", בעוד שמאט ברוקס, נשיא הקואליציה היהודית הרפובליקנית, תיאר את הופעתו אצל קרלסון כ"חלק מבעיה מתמשכת" של קשרים לימין הקיצוני.

נראה כי קנט מצא בית חם ב"מפעל הקונספירציות" של קרלסון, מקום בו עובדות נדחקות הצידה לטובת האשמות חסרות שחר נגד מדינת ישראל והעם היהודי.