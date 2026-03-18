הטלטלה בוושינגטון: ראש המרכז ללוחמה בטרור שהתפטר יטיח האשמות קשות אצל טאקר קרלסון

ג'ו קנט, מבכירי מערך המודיעין של טראמפ, התפטר מתפקידו במחאה על המלחמה באיראן וצפוי לחשוף את גרסתו בראיון בלעדי אצל האנטישמי טאקר קרלסון | המהלך הדרמטי חושף שסע עמוק בממשל ומעורר תגובות סוערות ברחבי ארה"ב ובכלי התקשורת המובילים (חדשות בעולם)

ג'ו קנט והאנטישמי קרלסון

התקשורת האמריקאית סוערת סביב הודעת ההתפטרות הדרמטית של ג'ו קנט, מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור (NCTC), שפרש מתפקידו בטריקת דלת תוך שהוא מטיח האשמות קשות בממשל ובישראל. קנט צפוי להופיע מחר בשידור חי של תוכניתו של טאקר קרלסון, תומכו הוותיק, כדי להרחיב על התנגדותו למלחמה המשותפת של ארה"ב וישראל באיראן.

ג'ו קנט הוא דמות בולטת באגף ה"אנטי-התערבותי" של המפלגה הרפובליקנית. הוא קצין לשעבר בכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב (כומתות ירוקות) וסוכן פארא-מיליטרי בדימוס של ה-CIA, שירת ב-11 סבבי לחימה, בעיקר בעיראק.

קנט הפך לפעיל פוליטי לאחר שאשתו, שאנון, נהרגה בפיגוע התאבדות של דאעש בסוריה ב-2019. לפני שמונה לראש ה-NCTC ביולי 2025, שימש כראש המטה של טולסי גבארד, ראש המודיעין הלאומי.

במכתב התפטרות נוקב שפרסם ברשת X, הצהיר קנט כי אינו יכול לתמוך ב"מצפון נקי" במלחמה המתנהלת ב. הוא טען כי איראן לא היוותה "איום מיידי" על ארה"ב, והאשים כי המלחמה החלה כתוצאה מ"לחץ מצד ישראל והלובי האמריקאי החזק שלה". קנט אף הרחיק לכת וטען כי גורמים ישראלים ותקשורתיים הוליכו שולל את באמצעות "קמפיין דיסאינפורמציה".

הנשיא טראמפ לא נשאר חייב והגדיר את עזיבתו של קנט כ"דבר טוב", תוך שהוא מכנה אותו "חלש מאוד בנושאי ביטחון". מנגד, טאקר קרלסון שיבח את קנט כ"אדם האמיץ ביותר שהוא מכיר". התפטרותו של קנט נחשבת לשבר הגלוי הראשון בדרגים הבכירים של ממשל טראמפ מאז פרוץ הקרבות באיראן לפני כשלושה שבועות.

