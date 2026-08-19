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בעירייה התנצלו

"סוף הדרך": שלט מביך שהוצב ליד בית קברות הפך לבדיחה

מועצת דורסט התנצלה על הצבת שלט "dead end" ליד בית קברות בווימבורן. השילוב המשעשע הפך לוויראלי ברשתות החברתיות

2תגובות
השלט המביך (צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מועצת דורסט בבריטניה נאלצה להתנצל לאחר שעובד מטעמה הציב שלט זמני שעליו נכתב "דרך ללא מוצא" סמוך לכביש המוביל לבית קברות בעיירה ווימבורן, במה שעורר שעשוע רב בקרב התושבים והנהגים באזור.

נציין כי באנגלית הביטוי המיוחס לדרך ללא מוצא נקרא "dead end" - בתרגום חופשי, סוף מת.

בתחילה סברו תושבים כי מדובר במתיחה, אולם המועצה אישרה כי השלט הוצב בכוונה בעקבות תלונות על נהגים שניסו להשתמש בדרך סמוכה כקיצור דרך בשל עבודות בכביש.

"אף שהמיקום של השלט יצר שילוב אומלל, הוא הוצב מתוך כוונה טובה לספק מידע מעשי לנהגים", מסרה המועצה. "אנו מתנצלים על כל פגיעה או עוגמת נפש שנגרמו".

המיקום המשעשע הפך במהירות לבדיחה ברשתות החברתיות. אחד התושבים כתב: "מיקום מעולה לשלט מצד מועצת דורסט", ואחר התבדח בהתייחס לבית הקברות: "גם הצוות שלהם הוא צוות שלדי".
בריטניהבית קברותויראלימשעשעתקרית
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2 תגובות

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בסוף מישהו יקבור את כולנו יום אחד.
צדיק המסיכות
אלא אם תפסיקו להצביע לו ותצטרפו לאחיכם במדים
עומר

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