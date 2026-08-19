"סוף הדרך": שלט מביך שהוצב ליד בית קברות הפך לבדיחה

מועצת דורסט בבריטניה נאלצה להתנצל לאחר שעובד מטעמה הציב שלט זמני שעליו נכתב "דרך ללא מוצא" סמוך לכביש המוביל לבית קברות בעיירה ווימבורן, במה שעורר שעשוע רב בקרב התושבים והנהגים באזור.

נציין כי באנגלית הביטוי המיוחס לדרך ללא מוצא נקרא "dead end" - בתרגום חופשי, סוף מת.

בתחילה סברו תושבים כי מדובר במתיחה, אולם המועצה אישרה כי השלט הוצב בכוונה בעקבות תלונות על נהגים שניסו להשתמש בדרך סמוכה כקיצור דרך בשל עבודות בכביש.

"אף שהמיקום של השלט יצר שילוב אומלל, הוא הוצב מתוך כוונה טובה לספק מידע מעשי לנהגים", מסרה המועצה. "אנו מתנצלים על כל פגיעה או עוגמת נפש שנגרמו".

המיקום המשעשע הפך במהירות לבדיחה ברשתות החברתיות. אחד התושבים כתב: "מיקום מעולה לשלט מצד מועצת דורסט", ואחר התבדח בהתייחס לבית הקברות: "גם הצוות שלהם הוא צוות שלדי".