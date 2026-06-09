842 מיליון דולר: רוחות מלחמה בדנמרק עם 200 טילי שיוט

מטוסי הקרב של דנמרק - צילום: פרופיל X רשמי של פיקוד ההגנה הדני מטוסי הקרב של דנמרק | צילום: צילום: פרופיל X רשמי של פיקוד ההגנה הדני 10 10 0:00 / 0:30

בצעד אסטרטגי משמעותי, אישרה מחלקת המדינה האמריקאית את מכירתם של 200 טילי שיוט מסוג AGM-158B JASSM-ER לדנמרק, בעסקה המוערכת בכ-842 מיליון דולר. הרכש נועד לחזק את יכולות התקיפה ארוכות הטווח של חיל האוויר המלכותי הדני ולהגדיל באופן משמעותי את תרומתו למערך ההרתעה של נאט"ו באזור הבלטי הרגיש.

על פי דיווח של WORLD DEFENSE NEWS, שילוב הטילים במערך המבצעי של דנמרק יאפשר למטוסי הקרב שלה לפגוע במטרות במרחק רב מגבולות המדינה, תוך שיפור משמעותי של יכולת הפעולה המשותפת עם כוחות הברית בסמוך לגבולה המערבי של רוסיה. מדובר בצעד שמשקף את המציאות הביטחונית המשתנה באירופה ואת הצורך בהרתעה אפקטיבית.

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

יכולות טכנולוגיות מתקדמות החרב שנעלמת ברגע: הסרטון שכולם מנסים לעצור דני שפיץ | 10:47 מול 20,000 צופים: טראמפ תועד 'אוגר כוחות' במשחק כדורסל דני שפיץ | 11:52 לטילי ה-AGM-158B JASSM-ER טווח מרשים של כ-925 קילומטרים, והם תוכננו במיוחד לפעול בחתימה נמוכה המקשה על גילויים על ידי מערכות הגנה אווירית מתקדמות. הטילים מיועדים לחדור לעומק שטח מוגן ולפגוע במטרות אסטרטגיות בדיוק גבוה, מבלי שהמטוס המשגר יידרש להתקרב אל מערכי ההגנה של האויב. הזמנת 200 הטילים משקפת את המגמה הרחבה יותר בנאט"ו של שילוב בין מערכות הגנה אווירית לבין יכולות תקיפה מדויקות מטווחי Stand-Off. תפיסה זו נועדה לאפשר פגיעה במטרות איכות, ובהן משגרי טילים ומערכי כטב"מים, עוד לפני הפעלתם - יכולת קריטית בעידן המודרני.

מטוסי קרב F-35 Lightning II של חיל האוויר האמריקאי, ( צילום: חיל האוויר ארה"ב )

שילוב עם מטוסי F-35

כיום חסרות לדנמרק יכולות תקיפה אוויריות לטווח של כ-900 קילומטרים מבסיסיה. יכולת זו צפויה להתממש עם קליטת הטילים במטוסי Lockheed Martin F-35A Lightning II של המדינה. השילוב בין מטוס חמקן מתקדם לבין טיל שיוט ארוך טווח מעניק יכולת תקיפה מדויקת תוך צמצום משמעותי של החשיפה לאיומי ההגנה האווירית.

חיל האוויר המלכותי הדני מתכנן להפעיל 43 מטוסי F-35A. בהנחה שכל 200 הטילים יוקצו למערך זה, מדובר בממוצע של כ-4.7 טילים לכל מטוס - מלאי המאפשר גמישות מבצעית ניכרת.

מטוס החמקן f-35 ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין )

השוואה אזורית ומשמעות אסטרטגית

עוד מציינים כי דנמרק צפויה להחזיק במלאי גדול יותר של טילי AGM-158B מאשר איטליה והולנד, אף שמספר מטוסי ה-F-35 שלה קטן מזה של שתי המדינות. אחת ההערכות היא שהקרבה הגיאוגרפית של דנמרק לאזור הבלטי ולרוסיה משפיעה על תפיסת בניין הכוח שלה, ולכן היא מעניקה עדיפות להקמת יכולת תקיפה ארוכת טווח משמעותית.

העסקה מצטרפת למגמה רחבה של חיזוק יכולות ההגנה והתקיפה במדינות נאט"ו, במיוחד אלו הסמוכות לגבולות רוסיה. כפי שניתן לראות במהלכים הביטחוניים האחרונים באזור, המתיחות הביטחונית באירופה ממשיכה להשפיע על החלטות רכש אסטרטגיות של מדינות הברית.