סוף עידן באירופה: דואר דנמרק מפסיק לחלק מכתבים אחרי 400 שנה

דנמרק, אחת המדינות המתקדמות ביותר מבחינה טכנולוגית בעולם, נפרדת בימים אלו ממסורת בת 400 שנה: ב-30 בדצמבר 2025, שירות הדואר "PostNord" יפסיק רשמית לחלק מכתבים.

המהלך הדרמטי, שחותם היסטוריה שהחלה עוד בשנת 1624, מגיע בעקבות צניחה של למעלה מ-90% בכמות המכתבים ב-25 השנים האחרונות. כיום, כ-97% מהדנים מעל גיל 15 רשומים למערכת ה-MitID (זהות דיגיטלית לאומית). כל התכתובות הרשמיות מול הרשויות מתבצעות באופן מקוון, מה שהופך את המכתב הפיזי למיותר עבור רוב האוכלוסייה.

כחלק מהשינוי הדרסטי, יוסרו מהרחובות כ-1,500 תיבות דואר אדומות ואייקוניות, וכ-1,500 עובדים צפויים לאבד את משרתם. הביקוש למזכרות מהעידן הישן התברר כעצום, כאשר 1,000 תיבות דואר שהוצעו למכירה לציבור נחטפו תוך שלוש שעות בלבד.

בעוד ששירות הדואר הלאומי יעבור להתמקד בחבילות ובמסחר מקוון, אלו שעדיין ירצו לשלוח מכתב פיזי ייאלצו להשתמש בשירותיה של חברה פרטית בשם Dao. השירות החדש יהיה שונה משמעותית: השולחים יצטרכו להגיע לחנויות ייעודיות או לשלם על איסוף מהבית, והתשלום יתבצע דרך אפליקציה עבור מכתב שעלותו עשויה להגיע לכ-29 קרונה דנית.

באופן מפתיע, דווקא בקרב הדור הצעיר נרשמת מגמה המנוגדת לדיגיטציה המוחלטת: צעירים בני 18 עד 34 שולחים כיום פי 2 עד 3 יותר מכתבים מקבוצות גיל אחרות. חוקרי טרנדים מסבירים זאת כניסיון לייצר "משקל נגד לרוויה הדיגיטלית", כאשר כתיבת מכתב ביד נתפסת כבחירה מודעת ובעלת ערך רגשי גבוה.

עם זאת, המומחים מדגישים כי השינוי הוא בלתי הפיך; כפי שציין מנהל מוזיאון הדואר בקופנהגן, במדינה כה דיגיטלית, "פשוט לא ניתן לחזור למה שהיה פעם", גם אם עבור חלק מהתושבים מדובר בשינוי בעל משמעות סנטימנטלית כואבת.