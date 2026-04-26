20 שעות של גיהינום: דניפרו בוערת תחת מתקפה רוסית

במהלך מתקפה רוסית באוקראינה, ספגה תחנת דלק בעיר פגיעה ישירה שהובילה לדליקת ענק. כוחות החירום שהוזעקו למקום נאבקו בלהבות שכללו שמונה משאיות וארבעה כלי רכב פרטיים שנהרסו כליל. בזירה זו נפצעו שני גברים, בני 49 ו-51, שפונו לבית החולים במצב בינוני. רגע הפיצוץ בתחנה תואר כהרסני במיוחד, כחלק ממה שגורמים רשמיים מכנים "טרור מכוון" נגד אזרחים.

הפגיעה בתחנת הדלק הייתה רק חלק משרשרת תקיפות שנמשכה כמעט יממה שלמה, כאשר הכוחות הרוסיים תקפו בגלים. מושל המחוז, אולכסנדר הנז'ה, ציין כי הרוסים פגעו בכוונה בשכונות מגורים. נכון לעדכונים האחרונים, מניין ההרוגים הכולל בעיר עלה ל-8 בני אדם, ומספר הפצועים זינק ל-49, בהם לפחות חמישה ילדים.

בנוסף לתחנת הדלק, נרשמו פגיעות קשות בבנייני מגורים ותשתיות תעשייתיות. באחת השכונות, צוותי החילוץ פעלו לחילוץ גופות מתחת להריסות של בניין מגורים בן ארבע קומות. אירוע חריג נרשם כאשר כטב"ם מסוג "שהד" חדר דרך חלון של דירה אך לא התפוצץ מיד, מה שהציל את חיי הדיירים במה שהוגדר כנס של "אחד למיליון".

הממשלה האוקראינית הודיעה כי תקצה משאבים מתקציב המדינה לסייע לעיר להתמודד עם השלכות המתקפה המסיבית, בעוד צוותי הרפואה ממשיכים להיאבק על חייהם של פצועים המאושפזים במצב קריטי.