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מחזה מרהיב במעמקי האוקיינוס: גורי הדולפינים שגנבו את ההצגה

ברשתות פורסם תיעוד של גורי דולפינים זעירים שוחים במים הפתוחים באזור פורט סטיבנס, אוסטרליה (בעולם)

הדולפינים הזעירים בפעולה
הדולפינים הזעירים בפעולה (צילום: Dolphin Swim Australia)

תיעוד מרהיב שפורסם מאוסטרליה מציג מקרוב גורי דולפינים זעירים השוחים במים הפתוחים, באזור פורט סטיבנס שבניו סאות' ויילס.

התיעוד, שצולם על ידי חברת Dolphin Swim Australia, מאפשר הצצה להתנהגותם הטבעית של הדולפינים באזור, כשהם שוחים לצד כלי השיט ומזנקים מעל פני המים.

החברה מפעילה הפלגות מנלסון ביי אל מימי האוקיינוס השקט, שם המבקרים פוגשים בעיקר דולפינים מצויים, החיים הרחק מהחוף. בניגוד לדולפינים החיים בתוך מפרץ פורט סטיבנס, מדובר בדולפינים ימיים שמבלים חלק ניכר מזמנם במים הפתוחים ונחשבים לחיות חברתיות, זריזות וסקרניות במיוחד.

הדולפין המצוי מתאפיין בגוף צר ובחרטום ארוך ובולט. הוא נפוץ במים מול מדינות וטריטוריות רבות באוסטרליה, בעיקר הרחק מהחוף.

ב־Dolphin Swim Australia מדגישים כי בעלי החיים בתיעודים שלהם הם דולפיני בר: הם אינם מוזנים או נרדפים כדי לגרום להם להתקרב, והם חופשיים לבחור אם להתקרב לסירה ולשוחים או להמשיך בדרכם.
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