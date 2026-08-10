סיר הזהב נמצא? התיעוד הבלתי נתפס מחוף הזהב

מחזה יוצא דופן נלכד בעדשתו של אזרח באזור חוף הזהב שבאוסטרליה: קשת בענן כפולה ומרשימה שנפרשה בשמיים, כאשר הקשת השנייה נראית מעל הראשונה ויוצרת מראה כמעט מושלם. מי שתיעד את הרגע כתב בהתלהבות: "מצאתי את סיר הזהב".

קשת כפולה נוצרת כאשר אור השמש עובר בתוך טיפות הגשם בתהליך מורכב יותר של החזרה פנימית. בעוד שבקשת הראשית האור עובר החזרה פנימית אחת בתוך טיפת המים, בקשת המשנית האור מוחזר פעמיים. כתוצאה מכך נוצרת קשת נוספת, חלשה יותר, מחוץ לקשת הראשית. ההבדל אינו מסתכם רק בעוצמת הצבעים: בקשת המשנית, סדר הצבעים הפוך ביחס לקשת הראשית. זו אחת הדרכים לזהות שמדובר בקשת כפולה אמיתית ולא באפקט שנוצר בגלל צילום או עיבוד תמונה. אבל בתיעוד המרהיב הקשת הכפולה נראית כמעט כמו מעגל שלם בשמיים. האזרח שתיעד את הרגע התלהב מהמראה וכתב: "מצאתי את סיר הזהב".

מצאתי את סיר הזהב: מחזה נדיר הקיף את השמיים - צילום: רשתות חברתיות מצאתי את סיר הזהב: מחזה נדיר הקיף את השמיים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37

הייחוד הגדול בתיעוד אינו רק הקשת הכפולה, אלא הצורה המעגלית שלה. קשת בענן אינה למעשה קשת בצורת חצי עיגול. מבחינה פיזיקלית היא חלק ממעגל שלם. כאשר התנאים מתאימים, ניתן לראות גם חלקים גדולים בהרבה מהמעגל, ובמקרים מסוימים אפילו קשת כמעט מלאה.

אלא שמנקודת המבט של אדם העומד על הקרקע, רוב הקשת בדרך כלל מוסתרת מתחת לאופק. לכן ברוב המקרים אנחנו רואים את הקשת המוכרת בצורת קשת רחבה בשמיים, ולא מעגל שלם.

כדי לראות חלק גדול במיוחד מהמעגל נדרשים תנאים גיאומטריים מתאימים. השמש צריכה להיות מאחוריו של הצופה, וטיפות מים צריכות להימצא בכיוון הנגדי לשמש. ככל שהצופה נמצא בנקודת תצפית גבוהה יותר, כך גדל הסיכוי לראות חלק גדול יותר מהקשת.

כך נוצר בשמיים שילוב נדיר למראה: שתי קשתות, כאשר הפנימית והחיצונית מתעגלות יחד ויוצרות תחושה של טבעת צבעונית עצומה בשמיים.