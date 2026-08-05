אירוע ביטחוני חריג התרחש השבוע בנמל התעופה לייפציג-האלה שבגרמניה, כאשר עובד נמל התעופה גילה רחפן שנשא עליו מטען חבלה. האירוע, שהתרחש בלילה שבין יום שלישי לרביעי, הוביל להשבתה זמנית של התנועה האווירית במתקן האסטרטגי המשמש כמוקד צבאי מרכזי של נאט"ו ולשילוח ציוד צבאי לאוקראינה.

על פי הודעת הרשויות הגרמניות, הרחפן התגלה על ידי עובד במהלך סריקה שגרתית באזור המסלולים. החקירה הראשונית העלתה כי המכשיר היה מצויד ב"מטען נפץ לא מזוהה", כלשון הדובר הרשמי. כוחות משטרה, כבאות ויחידת פינוי חומרים מסוכנים הוזעקו למקום, ורובוט פינוי מטענים פעל בשטח לאיתור ונטרול האיום.

במקביל לגילוי הרחפן, התרחש אירוע נוסף שהעלה את רמת החשש: מטוס מטען שניסה לנחות בנמל התעופה דיווח על התנגשות באוויר עם "עצם מעופף לא מזוהה". דובר משרד הפנים הגרמני, לאונרד קמינסקי, אישר כי המטוס "נכנס לכאורה להתנגשות" עם אובייקט זר בזמן שניסה לחזור ולנחות לאחר שהמסלולים נסגרו זמנית. למרות הפגיעה, הצליח הטייס לנחות בשלום בנמל התעופה הנובר, כ-200 קילומטרים צפונית-מערבית ללייפציג.

ההשבתה הזמנית של התנועה האווירית נמשכה כשעתיים, במהלכן הוסטו מספר מטוסי מטען ומטוס נוסעים אחד לנמלי תעופה חלופיים. תמונות שצולמו בשעות הלילה הראו רכבי משטרה, כבאות ורובוט פינוי מטענים פועלים בסמוך למטוס של חברת התעופה האוקראינית אנטונוב איירליינס ולמטוס של חברת המשלוחים DHL.

נמל התעופה לייפציג-האלה נחשב למתקן אסטרטגי מהשורה הראשונה: הוא משמש כמוקד מרכזי של צבא גרמניה ושל נאט"ו, וכן כנקודת מעבר עיקרית לשילוח ציוד צבאי ואזרחי לאוקראינה. בשל מעמדו זה, הוא היה יעד לניסיונות חבלה וריגול בעבר. ביולי 2024 עלה באש חבילה במרכז חלוקה של DHL לפני שהועמסה למטוס, ואז האשים ראש שירות הביטחון הפנימי הגרמני את רוסיה בניסיון חבלה מכוון.