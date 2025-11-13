לא רק בישראל: כך ספרד השביתה רשת הברחת סמים שהשתמשה ברחפנים

על רקע המאבק העולמי באיום הרחפנים הבלתי חוקיים, שהגיע גם לגבול ישראל-מצרים, ספרד מנחיתה מכה קשה על הפשע המאורגן.

בשבוע האחרון, הכריז שר הביטחון ישראל כ"ץ "מלחמה על הברחות הרחפנים" בגבול מצרים, והורה על סגירת השטח הסמוך לגבול והתאמת הוראות הפתיחה באש. המטרה היא להגדיר הברחות אמל"ח באמצעות רחפנים כאיום טרור ולייצר הרתעה, כיוון שהברחות אלו מיועדות לחמש את אויבי המדינה.

אך לא רק בישראל מתמודדים עם האיום האווירי החדש. משטרת ספרד הודיעה (ביום רביעי) על מעצר תשעה חשודים ופירוק רשת פשע חוצה גבולות שהבריחה קנאביס באמצעות רחפנים מתקדמים.

בשיתוף פעולה מלא עם הז׳נדרמריה המלכותית המרוקנית. הרשת השתמשה ברחפנים בעבודת יד, עם טווח יוצא דופן, שהמריאו מדרום ספרד למרוקו להעמסת הסמים וחזרו להשלכת המטען חזרה בספרד.

לפי המשטרה, חבילת הסמים הייתה מצוידת בסימנים זוהרים ובמערכות איתור רדיו, כדי להקל על איסופם בלילה. הרשת פעלה כמעט כל לילה, כשהיא משגרת בו זמנית עד עשרה רחפנים ומעבירה כ-200 קילוגרם סמים בלילה אחד. הרחפנים הורכבו במו ידיהם בסדנה בעיירת אלקלה דה לוס גזולס, מחלקי חילוף שנרכשו מספקים באסיה, והיו מסוגלים לעוף למרחק של מעל 200 קילומטרים טווח, דיוק ויכולת נשיאה הרבה מעבר לדגמים מסחריים רגילים.

במהלך חמש פעולות חיפוש בדרום ספרד נתפסו שמונה רחפנים מוכנים לפעולה ועוד עשרה נמצאו בשלבי הרכבה, לצד למעלה מ-150 קילוגרם סמים ו-320,000 אירו במזומן.

המבצע, שכונה "כוורת", בוצע לאחר זיהוי מספר טיסות רחפנים לא מזוהות בין שתי המדינות. לפי הרשויות, מדובר ברשת שהשתמשה בטכנולוגיה מתקדמת ומיומנות גבוהה, ושפעילותה הייתה כמעט יומיומית, כשהיא מהווה איום משמעותי על הגבולות.

משטרת ספרד הדגישה כי הצלחת המבצע משקפת את עומק השותפות הביטחונית עם מרוקו במאבק בפשע מאורגן חוצה גבולות ובהתמודדות עם שימוש לא חוקי בטכנולוגיה מתקדמת. פירוק הרשת מהווה מכה קשה לסוחרי הסמים ומאשר את יעילות התיאום בין הז׳נדרמריה המלכותית לבין משטרת ספרד בשמירה על הגבולות המשותפים.