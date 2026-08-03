בית המשפט בעיראק גזר עונש של מאסר עולם על ברון הסמים הבינלאומי קאזם חמאד, לאחר שהורשע בעבירות פשיעה חמורות ובהן סחר בבני אדם, הברחות ענק וניהול ארגון פשע חובק עולם.

על פי ההודעה הרשמית של הרשויות השיפוטיות בעיראק, לצד עונש מאסר עולם, נפסק כי כלל נכסיו של חמאד – הן נכסי נדל"ן והן רכוש נייד – יחולטו באופן מיידי לטובת המדינה, בהתאם לחוק הפלילי המקומי. גזר הדין הכבד מגיע לאחר שחמאד הפך לאחד היעדים המרכזיים של גופי האכיפה הבינלאומיים, כולל המשטרה הפדרלית של אוסטרליה, אשר ניהלה אחריו מצוד מודיעיני ממושך בשל מעורבותו בשורת מקרי אלימות קשים ואירועי הצתה, בהם פיגוע ההצתה האנטישמי בבית הכנסת שבמלבורן.

חמאד, המוגדר על ידי גורמי אכיפת החוק כאחד העבריינים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעשור האחרון, עמד בראש רשת פשיעה מאורגנת שהבריחה כמויות עתק של חומרים מסוכנים וסמים קשים בין עיראק לאוסטרליה.

חקירת המשטרה הפדרלית באוסטרליה העלתה כי ארגונו של חמאד לא הסתפק בסחר בסמים, אלא חלש על מעשי פשע חמורים נוספים שכללו הלבנת הון בהיקפי ענק, מעשי רצח, חטיפות, סחיטת דמי חסות וסדרת אירועי אלימות קשים במטרה להטיל אימה ולבסס את מעמדו. בשנת 2023 גורש חמאד מאוסטרליה חזרה למולדתו עיראק, אך המשיך לנהל את רשת הפשע ממרחק. בתחילת השנה הנוכחית, בעקבות פנייה רשמית ובקשת הסגרה וסיוע מצד השלטונות באוסטרליה, פשטו כוחות הביטחון העיראקיים על מקום מחבואו ועצרו אותו.

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אחד המקרים החמורים ביותר שנקשרו בשמו של חמאד ובאנשיו הוא אירוע ההצתה האנטישמי שהסעיר את הקהילה היהודית באוסטרליה ובכל רחבי העולם בחודש דצמבר 2024. על פי נתוני החקירה ומצלמות האבטחה שתיעדו את הרגעים המבהילים, שני חשודים רעולי פנים הגיעו בשעות המוקדמות של הבוקר, לפני זריחת השמש, אל מבנה בית הכנסת במלבורן. השניים ניפצו את אחד מחלונות המבנה, שפכו כמות גדולה של דלק לתוך אולם התפילה, שלחו אש במקום ונמלטו במהירות מהזירה. האש התפשטה בתוך שניות ספורות ואיימה לכלות את המבנה כולו על ספרי התורה והתשמישי קדושה שבו.

באורח נס, שני מתפללים שהו בתוך מבנה בית הכנסת באותן שעות מוקדמות והבחינו בלהבות העולות ובריח העשן המחניק עוד בטרם התפשטה האש לכל חלקי המבנה. השניים מיהרו להזעיק את כוחות החירום וההצלה, ובכך מנעו אסון כבד בנפש. למקום הוזרמו כוחות חילוץ חסרי תקדים, בהם כ-60 לוחמי אש שפעלו בזירה עם 17 כבאיות. לאחר מאבק ממושך בלהבות עלה בידי הכבאים להשתלט על השריפה, אך הנזק היה כבד ביותר: חלק ממבנה בית הכנסת נהרס לחלוטין, ויתר חלקי המבנה ספגו נזקי פיח ועשן קשים. שני בני אדם פונו באותו הבוקר לבית החולים לאחר ששאפו עשן רב. הודעת הרשויות בעיראק על מאסר עולם לברון הפשע מביאה לסיומה פרשה מתמשכת שהטילה צל כבד על הקהילה היהודית באוסטרליה.