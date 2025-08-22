כיכר השבת
האנטישמיות באירופה

הולנד: ישראלים הותקפו בפארק נופש | סרטון הסתה סימן אותם מראש

ימים ספורים לפני התקיפה הופץ סרטון מסית של פעילים פרו-פלסטינים שסימן משפחות ישראליות וילדיהן | משרד החוץ דורש מהולנד: "לאתר את הפושעים ולהעמידם לדין" (בעולם)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אירוע חמור בהולנד: ישראלים ששהו אמש (חמישי) בפארק הנופש סנטר פארקס דה קמפרוונן במחוז פלוולנד הותקפו באלימות ונזקקו לטיפול רפואי בבית חולים מקומי. לפי דיווח באתר היהודי-הולנדי Jonet, שניים מהנפגעים פונו לאיינדהובן לאחר שנאלצו לעזוב את בקתתם.

התקיפה מגיעה ימים ספורים לאחר שפעילים פרו-פלסטינים הפיצו ברשתות החברתיות סרטון מתסיס, שבו צולמו בסתר משפחות ישראליות – ובהן גם ילדים קטנים – בעת שטיילו בפארק.

הסרטון פורסם באינסטגרם ובחשבונות של קבוצת "סטודנטים למען צדק בפלסטין" באמסטרדם, עם כיתוב הקורא לגרש את הישראלים מהמדינה: "ניתן לציונים להסתובב ברחוב עם הילדים שלנו? נשלח מסר ברור – הם לא רצויים על אדמת הולנד".

עוד נכתב בסרטון: "ציונים נוסעים ללא ויזה לאיחוד האירופי בעוד ילדים מתים בעזה", והגולשים התבקשו לשלוח סרטונים נוספים של תיירים ישראלים במדינה.

המרכז ההולנדי למידע ותיעוד על ישראל (CIDI) גינה את המהלך והגיש תלונה במשטרה בגין הסתה לשנאה ואלימות – אולם כעבור שלושה ימים בלבד אירעה התקיפה בפועל.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

במשרד החוץ בירושלים הגיבו בתקיפות: "ישראלים שוב מותקפים בהולנד. אנחנו עוקבים אחר המקרה ומטפלים בו באמצעות השגרירות בהאג. ישראל קוראת לממשלת הולנד להתעשת ולפעול בנחישות כדי למנוע מתקפות נוספות על ישראלים בשטחה, לאתר את הפושעים ולהעמיד אותם למשפט".

המשטרה ההולנדית פתחה בחקירה, והשגרירות הישראלית בהאג מלווה את הפצועים ומשפחותיהם. במשרד החוץ ציינו כי ציפיית ישראל היא ש"הרשויות בהולנד ימצו את הדין עם התוקפים וימנעו הישנות של מקרים חמורים כאלה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

