הצתות ובריחה המונית של חולים: מגפת האבולה יוצאת משליטה 

התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ממשיכה להתרחב במהירות, כאשר צוותים רפואיים באזור מתמודדים לא רק עם מחסור חמור בציוד - אלא גם עם מתקפות אלימות על בתי חולים ובריחת חולים מאזורי הבידוד.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות 'רויטרס', לפחות שלוש תקיפות נגד מתקנים רפואיים התרחשו במחוז איטורי שבצפון-מזרח המדינה, כולל שתי מתקפות בסוף השבוע האחרון על בית החולים הכללי במונגבוואלו.

מנהל בית החולים, ד"ר ריצ'רד לוקודו, סיפר כי אלמונים הציתו אוהלי בידוד שהוקמו על ידי ארגון "רופאים ללא גבולות", מה שאפשר ל-18 חולי אבולה להימלט מהמקום.

לדבריו, "יש הכחשה של המחלה בקרב חלק מהאוכלוסייה, כשיש בני משפחה שרוצים לקבל לידיהם גופות של חולים מאומתים או חשודים". מתוך ארבע בדיקות שבוצעו לנמלטים, אחת נמצאה חיובית לאבולה.

יום למחרת אירעה מתקפה נוספת על בית החולים מצד צעירים שזעמו על כך שלא התאפשר לקבור מנהיג נוצרי שמת מהנגיף. שבעה חולים נוספים נמלטו במהלך האירוע, ואחד החולים, שהיה במצב אנוש וסבל מדימומים, מת בזמן שניסה לברוח ממיטתו.

ארגון הבריאות העולמי הכריז על ההתפרצות, שנגרמת מזן בונדיבוגיו הנדיר של אבולה, כמצב חירום בריאותי בינלאומי. מנכ"ל הארגון אמר כי עד כה נרשמו יותר מ-900 מקרי חשד לאבולה, בהם 101 מאומתים, ולפחות 220 מקרי מוות חשודים. לדבריו, העיכוב בזיהוי המקרים גרם לכך שהצוותים הרפואיים "מנסים כעת להדביק את קצב ההתפרצות".