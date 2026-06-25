כך מתקפת הכטב"מים הענקית של אוקראינה משפיעה על ישראל

המתקפה

חברת אל על הודיעה היום (חמישי) כי היא משהה את פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה לימים הקרובים, בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות בין רוסיה לאוקראינה והאירועים התעופתיים האחרונים באזור.

ההחלטה מגיעה לאחר שאוקראינה ביצעה במהלך הלילה מתקפת כטב"מים חריגה בהיקפה שהרעידה את רוסיה והשביתה את המרחב האווירי במוסקבה. על פי ההודעה הרשמית של דוברות אל על, במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. הנוסעים שרכשו כרטיסים לטיסות שבוטלו יעודכנו על כך ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. 301 כטב"מים בלילה אחד נכדת הנשיא חשפה "סודות מהבית הלבן" - ועוררה סערה אריה רוזן | 13:12 הרקע להחלטת אל על הוא מתקפת כטב"מים חריגה בהיקפה שהרעידה במהלך הלילה את רוסיה. מערכות ההגנה האווירית הרוסיות נאלצו להתמודד עם פשיטה המונית של 301 כלי טיס בלתי מאוישים בשטח המדינה ובמחוזות הכבושים. נחילים עצומים עשו את דרכם ישירות לעבר לב הבירה הרוסית וזרעו בהלה רבה. ראש עיריית מוסקבה סרגיי סוביאנין מסר כי "כמעט 60 כטב"מים שהיו בדרכם למוסקבה הופלו" וכי "כוחות החירום נשלחו לאזורים שבהם הופלו הכטב"מים". הדרמה הובילה לשיתוק מיידי של המרחב האווירי, ורשויות התעופה נאלצו לעצור לחלוטין את הטיסות בנמלי התעופה שרמטייבו, דומודדובו, ונוקובו וז'וקובסקי.

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משבר אנרגיה ברוסיה

המתקפה במוסקבה התרחשה ימים ספורים בלבד לאחר שבית הזיקוק היחיד של העיר ספג מכה קשה, ונראה כי השלכות המערכה האוקראינית על מתקני האנרגיה כבר נותנות את אותותיהן. חצי האי קרים הוכנס למשבר דלק חריף, ומכירת הדלק לאזרחים ולעסקים הופסקה לחלוטין והוגבלה רק לכוחות הביטחון והממשל.

בעיר האסטרטגית סבסטופול המצב הידרדר במהירות לחשכה מוחלטת. המושל מיכאיל רזבוז'אייב קרא לתושבים המודאגים "לרסן את שימוש החשמל". במקביל, זעם התגובה הרוסי הופנה לעבר אוקראינה והוביל למרחץ דמים נוסף.

הנשיא פוטין במדי צבא ( צילום: שאטרסטוק )

לחץ רוסי על בלארוס

במקביל לאירועים הדרמטיים, מתברר כי רוסיה מפעילה בחודשים האחרונים לחץ גובר על בלארוס כדי להרחיב את השימוש בשטחה במסגרת המלחמה באוקראינה. לפי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', במוסקבה מעוניינים להקים אתרי שיגור נוספים לכטב"מים, להרחיב תשתיות צבאיות ואף להציב כוחות נוספים כך שאוקראינה תיאלץ להפנות משאבים וכוחות מהחזית המזרחית להגנת גבולה הצפוני.

נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי הזהיר לאחרונה כי אם בלארוס תמשיך לאפשר שימוש במתקנים המשמשים לתקיפות רוסיות, אוקראינה תפעל נגדם בעצמה. למרות החששות, גורמי מודיעין מערביים ואוקראיניים מעריכים כי בשלב זה אין סימנים למתקפה קרקעית רוסית מיידית משטח בלארוס.

נוסעים ישראלים שתכננו לטוס למוסקבה בימים הקרובים מתבקשים ליצור קשר עם חברת אל על לקבלת עדכונים והסדרים חלופיים. החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ותעדכן על חידוש הטיסות בהתאם להערכת המצב הביטחוני.