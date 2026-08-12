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סובלים מכוויות חמורות

זוועה במחנה הקיץ החסידי: שלושה ילדים נפצעו קשה מקריסת עמוד חשמל 

שלושה ילדים נפגעו מחוטי חשמל חיים במחנה הקיץ החסידי שאפראן בפולסבורג | מסוקי חילוץ הוזנקו למקום (בעולם)

3תגובות
מהזירה (צילום: Catskills scoop)

אירוע חמור התרחש הערב במחנה הקיץ החסידי שאפראן (Shopron Camp) בפולסבורג שבניו יורק, כאשר שלושה ילדים נפגעו מחוטי חשמל חיים בעקבות קריסת עמוד חשמל במקום.

כוחות הצלה וצוותי חירום הוזעקו במהירות למקום והחלו להעניק טיפול רפואי לנפגעים. על פי הדיווחים הראשוניים, השלושה היו במצב קשה, כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מכוויות חמורות שנגרמו כתוצאה ממכת החשמל.

במקביל, מספר מסוקים רפואיים הוזנקו למקום כדי לסייע בפינוי הנפגעים.

על פי הדיווח, שלושת הילדים בהכרה בשלב זה ומפונים במסוקים למרכז טראומה לקבלת טיפול רפואי.
חרדיםניו יורקהצלהטיפולבין הזמנים

3 תגובות

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3
השמות לתפילה?
שמואל
2
חרדים הפכו כמונו
כמו פה
1
תגידו להם שכדאי לבקש משחות של ברנשטיין לטיפול בכויות זה עושה פלאים, חבל לא להעזר בזה
מרים

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