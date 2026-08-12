אירוע חמור התרחש הערב במחנה הקיץ החסידי שאפראן (Shopron Camp) בפולסבורג שבניו יורק, כאשר שלושה ילדים נפגעו מחוטי חשמל חיים בעקבות קריסת עמוד חשמל במקום.
כוחות הצלה וצוותי חירום הוזעקו במהירות למקום והחלו להעניק טיפול רפואי לנפגעים. על פי הדיווחים הראשוניים, השלושה היו במצב קשה, כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מכוויות חמורות שנגרמו כתוצאה ממכת החשמל.
במקביל, מספר מסוקים רפואיים הוזנקו למקום כדי לסייע בפינוי הנפגעים.
על פי הדיווח, שלושת הילדים בהכרה בשלב זה ומפונים במסוקים למרכז טראומה לקבלת טיפול רפואי.
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