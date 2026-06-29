מאסק התפוצץ על הרשת החברתית המוכרת: "מביך מי שמפרסם שם"

איל ההון אילון מאסק עורר סערה כשיצא שוב נגד לינקדאין, הרשת החברתית המקצועית שבבעלות מיקרוסופט.

מאסק הגיב לפוסט שטען כי קריאה בלינקדאין גורמת לו "לאבד את האמון באנושות", והשיב בקצרה: "לפרסם בלינקדאין זה קרינג'".

זו אינה הפעם הראשונה שמאסק תוקף את הפלטפורמה. בעבר כתב כי "אני מאבד מיד את הכבוד לכל מי שמפרסם בלינקדאין", ואף טען כי היא נמצאת ב"רמות קטלניות של קרינג'". הוא אף אמר שבעתיד X שבבעלותו תפתח מתחרה ללינקדאין שתהיה "מגניבה".

ההתבטאות האחרונה הציתה דיון ברשת. מבקרי לינקדאין טענו כי הפלטפורמה הפכה ל"תיאטרון של חיוביות מזויפת", ואחד המשתמשים כתב: "זה המקום היחיד שבו אדם מפוטר ואז כותב פוסט של 500 מילים שמודה לחברה על ההזדמנות המדהימה לצמוח."

מנגד, משתמשים אחרים הגנו על הרשת וציינו כי היא עדיין כלי חשוב למציאת עבודה, כאשר אחד מהם כתב: "השגתי לפחות שתי עבודות דרך לינקדאין, ואפס דרך X."