טראמפ תקף וחתם: כל מסמכי אפשטיין ייחשפו תוך חודש

דרמה לילית בבית הלבן: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם הלילה על חוק שיחייב את משרד המשפטים לפרסם את כל המסמכים הקשורים לעבריין המין המנוח ג'פרי אפשטיין. בהתאם לחוק, על משרד המשפטים לפרסם את כל חומרי הפרשה בתוך 30 יום.

הנשיא ניצל את החתימה על החוק למתקפה חסרת תקדים נגד יריביו. כפי שדווח, טראמפ טען ברשתות החברתיות כי: "הדמוקרטים השתמשו בפרשת 'אפשטיין', שמשפיעה עליהם הרבה יותר מאשר על המפלגה הרפובליקאית, כדי לנסות ולהסיח את הדעת מהניצחונות המדהימים שלנו".

טראמפ הדגיש כי החוק אושר בקונגרס לבקשתו, וניסה להטיל את האחריות לעיכובים על הממשל הנוכחי: "ממשל ביידן לא העביר אפילו קובץ או עמוד אחד הקשורים ל'דמוקרט' אפשטיין, וגם לא דיברו עליו מעולם", טען הנשיא. זאת, לעומת משרד המשפטים שכבר העביר, לדבריו, קרוב ל-50 אלף עמודים של מסמכים לקונגרס.

ההצבעה שפיצלה את הרפובליקאים

האישור לחוק ניתן לאחר מהלך יוצא דופן בקונגרס. שלשום אושרה ההצעה פה אחד בסנאט, זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע היא עברה ברוב מוחץ של 1־427 בבית הנבחרים.

מה שהפך את המהלך לדרמטי במיוחד הוא העובדה כי הוא הגיע לאחר שנציגים מהמפלגה הדמוקרטית וקבוצה קטנה של מחוקקים רפובליקאים הצליחו לאחד כוחות ולכפות הצבעה על הסוגיה הרגישה. הסכמה יחסית זו שיקפה כיצד הפרשה והאופן שבו טופלה בבית הלבן פיצלו את הקואליציה הפוליטית של טראמפ, ואף רמזה על היחלשות אפשרית באחיזתו במפלגה.

גורמים פוליטיים מעריכים כי הנשיא קרא לבסוף לחברי מפלגתו לתמוך בהצעה רק לאחר שהבין שככל הנראה ינחל הפסד בהצבעה.

המסמכים המפלילים שחיממו את הדיון

השיח הציבורי סביב פרשת אפשטיין התעורר ביתר שאת בשבוע שעבר. נציגים דמוקרטים בוועדת הפיקוח והרפורמה של בית הנבחרים פרסמו שלוש הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו על ידי אפשטיין. הודעות אלו היו נפיצות במיוחד: באחת מהן, טען אפשטיין כי טראמפ "בילה שעות" בעצמו בזמן המיוחס לתקיפה, ובאחרת ציין במפורש כי הנשיא "ידע על הנעשה".

החוק החדש מבטיח כי כל המסמכים הקשורים לפרשה ייחשפו לציבור הרחב בתוך חודש, במה שעלול לטלטל את הבית הלבן ולהשפיע באופן דרמטי על המערכת הפוליטית האמריקנית.