ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע כי הוא סבור שלורד פיטר מנדלסון אינו ראוי להמשיך לכהן כחבר בבית הלורדים.

ההצהרה הדרמטית הגיעה היום (שני) לאחר פרסום מסמכים חדשים בפרשת ג'פרי אפשטיין, המציגים קשרים עמוקים ובעייתיים בין הפוליטיקאי הבכיר לבין העבריין המורשע.

סטארמר הנחה את מזכיר הקבינט לפתוח בחקירה דחופה לבדיקת כל המגעים שקיים מנדלסון עם אפשטיין בתקופה שבה כיהן כשר בממשלה.

​לפי הממצאים העולים ממיליוני דפי המסמכים ששוחררו על ידי משרד המשפטים האמריקני, מנדלסון העביר לאפשטיין בשנת 2009 אימיילים פנימיים של הממשלה בנושאים כלכליים רגישים.

באחד המקרים, העביר מנדלסון לאפשטיין מזכר שנשלח לראש הממשלה דאז גורדון בראון, והוסיף את הכיתוב: "הערה מעניינת שהועברה לראש הממשלה".

בנוסף, נחשפו תשלומים בסך 75,000 דולר שהועברו מחשבונותיו של אפשטיין לחשבונות הקשורים למנדלסון בשנים 2003 ו-2004, מה שנחשד כתשלום עבור המסמכים המסווגים.

​במהלך הלילה הודיע מנדלסון על התפטרותו המיידית ממפלגת הלייבור, בצעד שנועד לדבריו למנוע מבוכה נוספת מהתנועה.

עם זאת, דאונינג 10 הבהיר כי חקירה משמעתית נגדו כבר הייתה בעיצומה עוד לפני הודעת ההתפטרות.

מנדלסון הכחיש את הטענות על קבלת כספים וטען כי אין לו זכרון או תיעוד של העסקאות הללו, הצהרה שעוררה לעג בקרב חברי פרלמנט שציינו כי אדם סביר אינו שוכח הפקדות בסדר גודל כזה.

​המסמכים החדשים כוללים גם היבטים אישיים מביכים, בהם תמונות מביכות של מנדלסון, וכן חשיפה של אימיילים ששלחה "שרה" (הנחשדת כשרה פרגוסון - אשתו של הנסיך אנדרו) לאפשטיין בשנת 2011.

באימיילים בירכה הכותבת את אפשטיין על הולדת בן, והטיחה בו כי ניסה דרכה להגיע לנסיך אנדרו, בעלה.

ממשלת בריטניה בוחנת כעת את הדרכים המשפטיות לשלילת תוארו של מנדלסון, אם כי גורמים רשמיים מודים שמדובר בהליך מורכב מבחינה חקיקתית.