כדור אש בשמים: מטוס F-16 התרסק באימון 

כדור אש בשמי טורקיה: מטוס F־16 התרסק באימון ( צילום: מסך )

מטוס קרב מסוג אף-16 של חיל האוויר הטורקי התרסק ביום רביעי במהלך טיסת אימונים במחוז יאלובה שבצפון־מערב המדינה. בעקבות ההתרסקות פרצה באזור שריפה גדולה, ותיעודים מהשטח הציגו כדור אש ועשן שחור וסמיך שהיתמר מעל אזור ההתרסקות.

הרגע הדרמטי ביותר באירוע היה דווקא שניות לפני הפגיעה: הטייס הצליח לנטוש את המטוס באמצעות כיסא המפלט וניצל. משרד ההגנה הטורקי אישר כי הטייס יצא מהמטוס בשלום ושרד את ההתרסקות. ההתרסקות התרחשה במהלך פעילות אימונים, ולא במהלך משימת לחימה. לפי משרד ההגנה הטורקי, נסיבות התאונה עדיין אינן ידועות, ונפתחה חקירה מפורטת שתנסה לקבוע מה גרם למטוס לאבד שליטה ולהתרסק.

כדור אש בשמי טורקיה: מטוס F־16 התרסק באימון - צילום: רשתות חברתיות כדור אש בשמי טורקיה: מטוס F־16 התרסק באימון | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

בתיעודים שהופצו מהשטח נראו להבות ועשן שחור סמיך. כלי תקשורת מקומיים ובינלאומיים פרסמו את הסרטונים, שהפכו במהירות לתיעוד המרכזי של התאונה.

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האירוע עורר תשומת לב גם בשל העובדה שמדובר במטוס קרב מתקדם ובחלק משמעותי ממערך חיל האוויר הטורקי. עם זאת, בשלב זה אין אישור רשמי לכך שההתרסקות נגרמה מתקלה טכנית, טעות אנוש או גורם אחר, ולכן כל הסבר באשר לסיבה יהיה מוקדם מדי.