האימון השתבש: מטוס קרב אמריקאי תועד כשהוא מתרסק ביער

מטוס קרב מדגם אף-18 הורנט של חיל הנחתים האמריקני התרסק בשבת בצהריים באזור הררי סמוך לאגם רימרוק שבמחוז יאקימה במדינת וושינגטון, וגרם לפרוץ שריפת יער באזור.

לפי משרד השריף של מחוז יאקימה, הטייס הצליח לנטוש את המטוס לפני ההתרסקות, נפצע באורח קל ופונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

חיל הנחתים האמריקני מסר כי המטוס, המשתייך לקבוצת האוויר הימית 11 של כנף האוויר השלישית של חיל הנחתים, היה בעיצומה של טיסת אימונים שגרתית כאשר "חווה תאונה אווירית שאינה קטלנית".

ההתרסקות הציתה שריפה בשטח מיוער סמוך, ובעקבותיה פונו חניכים ומטיילים מאזורי קמפינג סמוכים. צוותי כיבוי, בסיוע מסוקים וכוחות משירות היערות האמריקני, פעלו לבלימת התפשטות האש.

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הרשויות מסרו כי נסיבות ההתרסקות נמצאות בחקירה.