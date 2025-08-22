עיתון ניו יורק פוסט חשף היום (שישי) כי סוכני ה־FBI פשטו על ביתו של ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי לשעבר בממשל טראמפ, במסגרת חקירה פדרלית רבת תהודה העוסקת במסמכים מסווגים.

על פי הדיווח, הפשיטה התבצעה בשעות הבוקר המוקדמות בביתו של בולטון בבֵּת'סדה, מרילנד, בהוראתו של ראש ה־FBI, קש פאטל, שמונה על ידי הנשיא טראמפ.

זמן קצר לאחר תחילת הפשיטה פרסם פאטל הודעה מסתורית ברשת X ובה כתב: "אף אחד לא מעל החוק... סוכני ה־FBI במשימה".

החקירה הנוכחית נפתחה כבר לפני מספר שנים, אך לפי גורם בכיר בממשל האמריקני – נסגרה בזמנו על ידי ממשל ביידן "מטעמים פוליטיים". בולטון עצמו נחקר בעבר סביב פרסום ספרו מ־2020, “The Room Where It Happened”, שבו הואשם כי חשף מידע מסווג. ממשל טראמפ ניסה למנוע את פרסום הספר בטענה שהפר את הסכם הסודיות עליו חתם, אך לא הצליח.

במקביל לפשיטה, מחשבונו של בולטון פורסם פוסט שבו ביקר בחריפות את גישתו של טראמפ למלחמה באוקראינה. לא ברור אם מדובר בפרסום מתוזמן או בהודעה שנכתבה בזמן אמת. בפוסט נכתב כי "רוסיה לא שינתה את יעדיה – לגרור את אוקראינה לאימפריה רוסית חדשה... טראמפ רוצה פרס נובל, אבל איני רואה התקדמות בשיחות הללו".

היחסים בין טראמפ לבין בולטון התדרדרו מאז סיום כהונתו של האחרון בבית הלבן, ובולטון מרבה להופיע בתקשורת האמריקנית כדי לבקר את מדיניות החוץ של הנשיא. הפשיטה על ביתו מגיעה יום בלבד לאחר שקש פאטל חשף כי ג'יימס קומי, ראש ה־FBI לשעבר, אישר הדלפות של מסמכים מסווגים ערב בחירות 2016 תוך "הטעיית הקונגרס".

פאטל, שהבטיח "לחסל שחיתות בממשל ולחשוף טיוחים", הציב את המאבק בשחיתות במוסדות הפדרליים בראש סדר יומו מאז מינויו לראש ה־FBI.