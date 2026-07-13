כיכר השבת
מזכרת מוזרה

לראשונה בהיסטוריה: 3,000 דולר לחתיכת דשא מהאירוע הגדול בעולם 

פיפ"א תמכור חלקי דשא ממשחק הגמר של מונדיאל 2026 במחירים של 450-3,000 דולר | כל חתיכה תגיע עם תעודת אותנטיות ומארז ממותג (מעניין)

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תמונת אילוסטרציה להמחשה (צילום: ב"מ)

התאחדות הכדורגל פיפ"א הודיעה כי תמכור לאוהדים חלקים ממשטח הדשא שעליו ייערך משחק גמר מונדיאל 2026, במסגרת מהלך חדש למכירת מזכרות רשמיות מהטורניר.

על פי הדיווחים, כל חתיכת דשא תיארז במארז אקרילי ממותג ותלווה בתעודת אותנטיות המאשרת כי מדובר בחלק ממשטח המשחק של הגמר.

בפיפ"א מציעים כמה גרסאות של המוצר, כאשר המחיר מתחיל ב-450 דולר לגרסת הבסיס, ומגיע עד ל-3,000 דולר לחבילות יוקרתיות הכוללות מזכרות נוספות.

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מספר היחידות בכל אחת מהגרסאות יוגבל ל־2,026 בלבד – כמחווה לשנת קיום הטורניר – והמשלוחים לרוכשים יחלו רק לאחר שריקת הסיום של משחק הגמר.

המהלך צפוי להניב לפיפ"א הכנסות של מיליוני דולרים, תוך שהוא מאפשר לאוהדים להחזיק במזכרת ייחודית מאחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם.

כדורגלמונדיאלמגרשפיפ"אדשא

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אין סוףףףף לטמטום.... שימכרו כיסאות מהאיצטדיון ואת הכדור של המשחק והגרבים של השחקנים
משוגעים

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