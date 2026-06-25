הצי הצרפתי תפס ביום שלישי את אונית הנפט 'דליבר' בעודה עוברת מול חופי סיציליה שבאיטליה, בניגוד לזכויות השיט הבינלאומיות. המבצע מהווה חלק ממאמץ אירופי מתגבר נגד מה שמכונה 'צי הרפאים' הרוסי - ספינות המובילות נפט תוך עקיפת הסנקציות שהוטלו על מוסקבה בעקבות המלחמה באוקראינה.

הפעולה הצרפתית מגיעה ימים ספורים לאחר שהממלכה המאוחדת ביצעה מבצע דומה נגד מכלית רוסית נוספת, בסימן לתיאום הולך וגובר בין המדינות האירופיות במאבק בהברחת הנפט הרוסי. על פי הערכות, מדובר בעשרות ספינות המפליגות ללא ביטוח מתאים ותוך הסתרת מיקומן, במטרה להעביר נפט רוסי לשווקים שונים בעולם.

נשיא צרפת עמנואל מקרון מיהר להגיב לתפיסה ומסר הודעה חריפה: "אנו לא נאפשר לצי הרפאים לעקוף את הסנקציות ולממן את מאמץ המלחמה הרוסי. אירופה נחושה והיא תמשיך בכל המאמצים הדרושים כדי להגביר את עלות המלחמה עבור רוסיה ולאפשר את בואה של שלום חזק ובר קיימא באוקראינה".

דבריו של מקרון משקפים את הקו הנוקשה שנוקטת צרפת כלפי רוסיה בחודשים האחרונים. רק לפני ימים ספורים תקף הנשיא הצרפתי בחריפות את ישראל בהקשר למדיניותה במזרח התיכון, אך במקביל הוא ממשיך להדק את האחיזה במדיניות הסנקציות נגד מוסקבה.

המבצע הצרפתי מעלה שאלות משפטיות מורכבות, שכן תפיסת ספינה במים בינלאומיים מהווה חריגה מכללי המשפט הימי המקובלים. עם זאת, גורמים באיחוד האירופי טוענים כי מדובר בצעד הכרחי למניעת עקיפת הסנקציות שהוטלו על רוסיה באופן לגיטימי.

רקע: המאבק בצי הרפאים הרוסי

מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, פיתחה רוסיה שיטות מתוחכמות להעברת נפט תוך עקיפת הסנקציות המערביות. 'צי הרפאים' כולל עשרות מכליות ישנות, רבות מהן ללא ביטוח מתאים, המכבות את משדרי המיקום שלהן ומעבירות מטען בין ספינות בלב ים. השיטה מאפשרת למוסקבה להמשיך ולמכור נפט בהיקפים משמעותיים למרות המגבלות.

על פי דיווחים קודמים, אוקראינה אף ניסתה לתקוף חלק מהמכליות הללו בים התיכון, כאשר רוסיה טענה כי מכלית הגז 'ארקטיק מטאגז' נפגעה במתקפת כטב"מים במרץ האחרון. המתקפות הללו, יחד עם הפעולות האירופיות, מצביעות על מאבק רב-זירתי סביב הנפט הרוסי.

המהלך הצרפתי הנוכחי מהווה הסלמה משמעותית במאבק זה, ומעיד על נחישות אירופית גוברת לאכוף את משטר הסנקציות. יחד עם זאת, הוא עלול להוביל למתיחות דיפלומטית נוספת עם מוסקבה, שכבר הגדירה פעולות דומות בעבר כ'פיראטיות ימית' ו'טרור בינלאומי'.