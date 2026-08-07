טראמפ מקים צוות להפלת המשטר: "זמנכם אוזל, תהפכו לוונצאולה"

הכל בגללו? דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ממשל טראמפ מפעיל בחודשים האחרונים לחץ חסר תקדים על קובה, במטרה להביא לשינוי משמעותי במשטר במדינה. על פי דיווח של 'ניו יורק טיימס' הלילה, סוכנות המודיעין המרכזית האמריקנית (CIA) הקימה צוות חשאי ייעודי שמטרתו לקדם קמפיין מתואם ואינטנסיבי נגד ממשלת קובה.

הכוח החדש נועד להפעיל לחץ על הנהגת קובה לבצע שינויים כלכליים, פוליטיים ומשטריים שדורש הנשיא דונלד טראמפ. במסגרת המאמץ, ה-CIA החל להפנות לקובה משאבים כספיים משמעותיים, כוח אדם נוסף ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים. מטרה: ליצור סדקים בצמרת הקובנית הסוכנות מגבירה את שורותיה בקציני מודיעין המגייסים ומפעילים סוכנים, אנשי סייבר וקצינים המתמחים במבצעי השפעה חשאיים. גורמים ששוחחו עם העיתון האמריקני הבהירו כי הכוח נועד ליצור סדקים בצמרת הפוליטית של קובה, בתקווה להגביר את הלחץ להחליף גורמים הנחשבים לקשוחים ואנטי-אמריקניים במנהיגים פרגמטיים יותר. אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 במקביל, אנשי ה-CIA ינסו לאתר מודיעין פנימי על פעילותם של מנהיגי קובה, תוך התמקדות במעקב אחר עסקאות חשאיות. בהמשך, ייתכן שהסוכנות תפרסם חלק מהמידע לציבור במטרה להשפיע על הנהגת קובה ועל דעת הקהל. הצבא האמריקני מעדכן תוכניות צבאיות פעולת ה-CIA מתרחשת במקביל למאמצים מוגברים של גופים נוספים בקהילת המודיעין האמריקנית להשיג תמונת מצב מדויקת יותר של המתרחש בתוך קובה. על פי הדיווח ב'ניו יורק טיימס', המודיעין שייאסף יסייע לצבא האמריקני לעדכן את תוכניותיו לאפשרות של פעולה צבאית נגד קובה, אם טראמפ יבחר במסלול זה. לפני הרחבת מאמצי האיסוף, קציני צבא ומודיעין אמריקנים התלוננו כי המידע שבידיהם מיושן. המודיעין החדש אמור לספק להם תמונה עדכנית יותר של כוונותיה של קובה, יכולותיה הצבאיות ומערכי ההגנה שלה.

לוחמים קובנים בשירות ציר הרשע ( צילום: צבא קובה | חשבון רשמי )

קובה: "מאמצי ריגול וחתרנות"

"הכוונות הללו אינן מפתיעות, שכן קובה הייתה במשך שנים יעד למאמצי הריגול, החתרנות וערעור היציבות של ה-CIA, כולל פעולות טרור", מסר סגן שר החוץ של קובה, קרלוס פרננדס דה קוסיו, לעיתון האמריקני. "ובכל זאת, משרד החוץ האמריקני מעז להציג את קובה כאיום, רק משום שהיא מממשת את זכותה להגנה עצמית לגיטימית".

רטקליף בהוואנה: "זמנכם אוזל"

בחודש מאי, על רקע המתיחות הגוברת, שלח טראמפ את ראש ה-CIA ג'ון רטקליף להוואנה כדי להיפגש עם בכירים קובנים. רטקליף העביר לקובנים מסר שלפיו ה-CIA רואה בהם יריב ראוי ואף שותף פוטנציאלי בעתיד. עם זאת, הוא הבהיר כי זמנם לבצע את השינויים היסודיים שדורש טראמפ הולך ואוזל, ורמז כי אם קובה לא תנצל את ההזדמנות, היא עלולה להפוך ל"ונצואלה הבאה".

"המשטר ייפול לפני בחירות האמצע"

לפי גורמים המעורים בדיונים בבית הלבן ושוחחו עם העיתון האמריקני, ההצלחה של ממשל טראמפ להפיל את נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו הובילה כמה מיועציו של הנשיא להאמין שהממשלה הקובנית הנוכחית עשויה ליפול עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית, שייערכו בנובמבר.

אך למרות הסנקציות האמריקניות הקשות, שריסקו את הכלכלה של קובה, המשטר הקובני הוכיח בינתיים את עמידותו. הדבר גרם לאותם יועצים להודות שהפלת המשטר עשויה לקרות רק לאחר סיום המערכה עם איראן.