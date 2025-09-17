כיכר השבת
"מודה לאלוקים"

היורש של מקרון? הכוכב הפוליטי של צרפת נשנק מבכי בביקור היהודי

גבריאל אטל, עד לאחרונה ראש הממשלה היהודי של צרפת ומי שמסתמן כיורשו של הנשיא מקרון, ביקר בבית היתומים היהודי באודסה והתקשה להסתיר את התרגשותו: "אני יוצא מחוזק מהאמונה שלהם, מהכוח המדהים שהם מפגינים לעתידם. זהו שיעור לחיים" (יהדות בעולם)

1תגובות

בימים בהם צרפת בוערת עם מחאות ענק נגד הנשיא מקרון, בעקבות המדיניות הכלכלית שלו, ראש הממשלה לשעבר, גבריאל אטל, יהודי שעשה היסטוריה וכיהן בתפקד עד לא מכבר - בחר לבקר דווקא בבית היתומים היהודי "משפחת אוקראינה".

לצד אטל, המכהן כיום כיושב ראש קבוצת הידידות צרפת–אוקראינה, הצטרפו גם חברי פרלמנט מצרפת: פייר-אלכסנדר אנגלד, יו"ר ועדת ענייני האיחוד האירופי טריסטן להיי; תיירי סוטר וליליאנה טנגי.

הופעתו של אטל בבית היתומים היהודי, באה על רקע ההתבטאויות הפרו-ישראליות שלו וההסתייגות שלו מהחלטת הנשיא הצרפתי למנוע מחברות ישראליות להשתתף בתערוכות הנשק בצרפת ומאמברגו הנשק. "מדינה פלשתינית לא רלוונטית כרגע", אמר באחרונה וחולל סערה.

אטל, שכיהן כראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות הרפובליקה הצרפתית, הביע התרגשות עמוקה מהמפגש עם 124 הילדים החיים, לומדים וגדלים במקום תחת הנהגתו המסורה של הרב אברהם וולף ורעייתו, גם בצל אתגרי המלחמה.

"שמעתי רבות על בית היתומים היהודי הזה", אמר אטל. "רבים אמרו לי: "אם תבקר באוקראינה, אתה חייב להגיע לכאן. אני מודה לאלוקים שזכיתי להיות כאן היום. חשבתי שאני מגיע כדי לחזק את הילדים, אך אני יוצא מחוזק מהאמונה שלהם, מהכוח המדהים שהם מפגינים לעתידם. זהו שיעור לחיים".

במהלך הביקור התרשמה המשלחת מהתנאים יוצאי הדופן שניתנים לילדים, גם בתקופה כה מאתגרת. חברי הפרלמנט הדגישו את חשיבות התמיכה בקהילה היהודית ואת תרומתו הייחודית של מוסד "משפחה אוקראינה" כבית חם ואוהב.

הרבנית חיה וולף, מנהלת המוסד, הודתה למשלחת על ביקורה ואמר כי נוכחותם מוסיפה עידוד עצום לילדים ולצוות. "הידיעה שיש מי שחושבים עלינו ותומכים בנו גם מעבר לגבולות אוקראינה", אמרה, "מעניקה לילדים כוח עצום להמשיך קדימה".

המשלחת הצרפתית הבטיחה להמשיך לחזק את הקשרים עם הקהילה היהודית המקומית ולהיות שגרירים נאמנים של ערכי החמלה, התמיכה והידידות בין העמים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
רק אביו יהודי
צרפתי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר