העיר תלוסה, בהובלת היזם מארק לור ובתכנון אדריכלי של קבוצת BIG, מהווה את אחת מתוכניות הערים השאפתניות בעולם ומטרתה להציב סטנדרט עולמי חדש לעירוניות בת-קיימא, שוויונית ומבוססת טכנולוגיה וקהילה. הוגי הרעיון שמו לעצמם יעד להקים עיר שתפעל על אנרגיה מתחדשת בלבד, תשלב חוות אנכיות, תחבורה חשמלית ואוטונומית - ותעניק לתושבים מודל חברתי שבו ערך הקרקע יתועל לטובת הציבור ולא רק לצורך רווחים פרטיים.

בלב העיר יוקם מגדל עץ בשם "Equitism Tower", שישמש סמל כלכלי וחברתי לעקרונות העיר. המבנה משלב חווה אווירופונית, קירוי פוטו-וולטאי לאנרגיה ירוקה ומערכות לאחסון מים. המגדל יתוכנן כמרחב קהילתי, ישמש מקור לשירותים ציבוריים רבים ויסמל את מדיניות החלוקה השוויונית של ערך הקרקע בעיר, כך שכל תושב ירוויח מההצלחה והצמיחה הכלכלית של העיר.

מרכז התחבורה החדשני יוצב כאלמנט מרכזי בעיצוב תלוסה - מבנה מעגלי ורב-קומות עשוי עץ עם מסילות כרום מבריקות, המותאמות לכלי רכב מהפכניים מסוג "Ground-to-Air Vehicle" (G2A). כלי זה מסוגל לשנות מצב ולהפוך מרכב בתחנת רכבת לכלי טיס, ובכך להציע דגם תחבורתי חסר תקדים. התחבורה האישית מבוססת רכבים חשמליים, אוטונומיים, אופניים וסקייטים, כאשר רכבים מונעי דלק פוסילי יוסרו מהמרחבים הציבוריים לחלוטין לטובת בריאות הציבור והסביבה.

בנוסף, תכנון העיר מבוסס על מודל "עיר 15 דקות", כך שמקומות עבודה, מוסדות חינוך ושירותים חיוניים יהיו נגישים תוך מרחק הליכה או רכיבה קצרה מכל בית. שטחים ציבוריים ירוקים ושטחים טבעיים ישולבו בכל חלקי העיר, בדגש על איכות חיים גבוהה ואיזון בין סביבה לבני אדם.

מנהלי הקרן הקהילתית TELoSA מדגישים כי תהליך הפיתוח שם את הקהילה במרכז ההחלטות. שותפויות עם חברות נתונים וארגוני ממשל, כמו Polco ו-ICMA, מיועדות להבטיח שקול התושבים יישמע ושפיתוח העיר ייעשה בהדגשה על ערבות ההון הציבורי, שוויון ויצירת מודל עירוני חדש לעולם.