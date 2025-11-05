כשהגיע לוצ'יאנו למרכז נגד התמכרויות בעיר פיזה במרכז איטליה, הדבר היחיד שלא איבד במשך שנים של הימורים היו הבגדים שעליו. כל השאר – בתים משפחתיים, חסכונות וכבוד – נעלם. "השקעתי עצמי בקזינו, בסוסים, בכל דבר. סיבבתי את כל הקזינוים באירופה; בזבזתי את כל נכסיי, הימרתי אותם, איבדתי הכל במקומות האלה," סיפר לוצ'יאנו בן ה-69, פנסיונר ברכבת, לרויטרס.

הכתבה שעוסקת בנושא ההתמכרות להימורים חושפת טפח מהתפשטות התופעה הקשה - בדגש על איטליה.

סיפורו של לוצ'אנו ממחיש את הצדדים האפלים שמאחורי הפיכתה של איטליה לשוק ההימורים הגדול באירופה, כאשר ההימורים המקוונים, לפעמים מהסמארטפון, מקלים עוד יותר על ההימור.

וגם איטליה מרוויחה מזה לא מעט. הכנסות המדינה מהימוריפ עומדות על סכום דמיוני של 21.5 מיליארד אירו, רק ב-2024.

הרגלי ההימורים הסוערים סייעו למלא את קופת המדינה, והעמידו את ראש הממשלה השמרני ג'ורג'יה מלוני, שמצהירה על הגנת ערכי המשפחה, במתח מול הכנסייה הקתולית ומי שקוראים להגברת הבקרה. "ההימורים הורסים אנשים, מעמידים אותם בעוני, ולפעמים הורסים מערכות יחסים, לכן ברור שצריך מאמץ גדול לשלוט בזה," אמר גורם דתי ברומא.

קיימות אינדיקציות גם למעורבות מאפיה בהתמכרות להימורים: דוח "ספר שחור של ההימורים" של איגוד CGIL הראה שהימורים נפוצים במיוחד באזורים עניים ומושפעים ממאפיה בדרום המדינה.

כ-20.5 מיליון איטלקים, 43% מהמבוגרים, הימרו לפחות פעם בשנה ב-2022, עם שיעור גבוה יותר בקרב גברים, לפי הדו"ח של המועצה הלאומית למחקר.

מתוכם, 1.1 מיליון הימרו לפחות שעה ביום – דפוס נפוץ אצל לוצ'יאנו ושלושה מכורים נוספים שצוינו בכתבה.

פרנצ'סקו בן ה-52 סיפר שהימורים התחילו בילדותו: מורה בתיכון התלוננה עליו כי שיחק קוביות מתחת לשולחן עם חבר לכיתה. כיום הוא מרגיש שהחלמה אפשרית, אך ההימורים נשארים פיתוי תמידי: "זה כמו נשר יושב על כתפי," אמר.

ג'ובאני, וטרינר בן 44 שהצליח להשתחרר מהתמכרות למשחקי מזל לפני כחצי שנה, אמר: "זה כאילו שהמדינה האיטלקית מעודדת אזרחים להמר. יש פרסומות בכל מקום; בטלוויזיה אומרים, 'אתה אוהב זכיות קלות?' כאילו רוצים ליצור בעיה שאחר כך לא יודעים איך להתמודד איתה."

לוצ'יאנו עבר עשר שנות טיפול קבוצתי בפיזה כדי להיפטר מההרגל שהתחיל כשלקח עלון ברכבת שהציע ארוחת ערב חינם בקזינו. "כל פעם שאמרתי לעצמי: טוב, עכשיו אני אלך למונטה קרלו כדי להחזיר את מה שהפסדתי ולפתור את בעיותיי. אף פעם לא פתרתי את בעיותיי; איבדתי הכל, אפילו את הכבוד שלי," אמר, כשדמעות עומדות בעיניו.

פסיכולוגית המרכז, ד"ר רוזנה קרדיה, אמרה כי ההימורים מובילים להרבה בתים שבורים: "יש לנו הרבה נשים כועסות מאוד, ובעלים מלאי אשמה. לפעמים זה מסתיים בפרידה."

בשנה שעברה נגבו 11.5 מיליארד אירו ממסים על הימורים, לעומת 1.4 מיליארד מאלכוהול ו-14.5 מיליארד טבק. מומחים מעריכים שהירידה הקלה בהכנסות לעומת 2023 נבעה מהתפשטות ההימורים המקוונים, הפטורים ממס כבד יותר כמו בהימורים פיזיים.