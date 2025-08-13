משלחת בכירה של חמאס שוהה בימים אלו בקהיר, שם נפתחו שיחות עם ראשי המודיעין המצרי במטרה לקדם יוזמה כוללת לשיקום רצועת עזה.

לפי גורם ערבי הבקיא בפרטי המגעים, אחת ההצעות המרכזיות שנדונות בשיחות היא העברת האחריות האזרחית על הרצועה לידי גוף ערבי משותף, שיכלול את מצרים, ירדן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות.

ההצעה, שעל פי הדיווחים נמצאת בשלב ראשוני של בחינה, קובעת כי האחריות תימשך חמש עד עשר שנים, ותתמקד בשיקום תשתיות, שיקום הכלכלה והחזרת היציבות הביטחונית.

הצעד, אם יבשיל להסכמה, עשוי לשנות את מבנה השליטה ברצועה ולפתוח פתח להסדרים מדיניים רחבים יותר בעתיד.

על פי אותו גורם, השיחות מתנהלות בתיאום עם הרשות הפלסטינית ותנועת פת"ח, בניסיון לגבש קונצנזוס פלסטיני-ערבי רחב. לצד זאת, ישראל – שטרם אישרה רשמית את ההצעה – הציבה תנאי מרכזי: שמירה על זכות המרדף החם בהתאם להסכמים הביטחוניים הקיימים, כך שתוכל לפעול באופן מיידי במקרה של איום ביטחוני מהשטח.

הצעת הניהול הערבי המשותף נתפסת בקרב גורמים אזוריים כהזדמנות נדירה לשנות את מבנה השליטה בעזה, אך הצלחתה תלויה בהסכמות בין כלל השחקנים המעורבים – ובעיקר בעמדת ישראל.