סילון בשמי אוקראינה 

600 קמ"ש ומנוע סילון: נחשף "מל"ט הרפאים" שמתעתע במערכות ההגנה

בעוד המערב מחמיר את הסנקציות, רוסיה מטילה למערכה את הגרן-5 – מפלצת סילון שמבוססת על טכנולוגיה איראנית ורכיבים אמריקאים. עם מהירות של 600 קמ"ש, יכולת שיגור ממטוסי קרב ו"מוח" שמבוסס על בינה מלאכותית, המל"ט החדש הופך לסיוט הגדול של מערכות ההגנה (בעולם)

צבא אוקראינה במלחמה (צילום: מנהלת המודיעין הראשית של משרד ההגנה של אוקראינה)

השבוע סיפקה מנהלת המודיעין האוקראינית (HUR) הצצה נדירה אל קרביו של האיום האווירי החדש שחורך את שמי אירופה: ה-Geran-5. הניתוח, שפורסם בפורטל War&Sanctions וצוטט בהרחבה באתר Defence Blog, חושף כי לא מדובר בעוד מל"ט איטי, אלא בשדרוג שהופך את הכלי ל"חצי טיל שיוט".

המנוע הסיני והמהירות המטורפת

השינוי הדרמטי ביותר בגרן-5 הוא המעבר להנעת סילון. המל"ט מצויד במנוע טורבו-סילון סיני (TELEFLY TF-TJ2000A) המעניק לו דחף עצום. התוצאה: מהירות שיוט של עד 600 קמ"ש – פי 3 מהדגמים הקודמים. המהירות הזו הופכת אותו לכמעט בלתי ניתן ליירוט על ידי צוותי קרקע ניידים או מסוקים, שהתרגלו לצוד את ה"שאהדים" האיטיים.

מערב בתוך המכונה: רכיבי ה-AI והתקשורת

למרות הניסיונות לחסום את , הדו"ח המודיעיני חושף מציאות מטרידה: ה"מוח" של המל"ט מורכב מטכנולוגיה מערבית מתקדמת.

ניווט חסין לוחמה אלקטרונית: מערכת Kometa-M12 המאפשרת טיסה מדויקת גם תחת שיבושי GPS קשים.

יחידת בקרה: שימוש במחשבי Raspberry Pi ומודמים סלולריים (3G/LTE) המאפשרים שליטה ועדכון מטרות בזמן אמת.

שריון פחמן: גוף המל"ט, באורך 6 מטרים, בנוי מסיבי פחמן קלים המקשים על גילויו במכ"ם.

הסיוט החדש: מל"ט שצד מטוסים

אבל הדרמה האמיתית נמצאת ביכולת המבצעית. לפי המודיעין האוקראיני, רוסיה בוחנת שיגור של הגרן-5 ישירות ממטוסי תקיפה מסוג Su-25. מעבר לכך, קיימות אינדיקציות לכך שהמל"ט יחומש בטילי אוויר-אוויר (R-73), מה שיהפוך אותו לצייד קטלני המסוגל להפיל כלי טיס אוקראיניים מבלי לסכן טייס רוסי אחד.

באוקראינה מזהירים: מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית שמחייבת את העולם החופשי לעצור את זליגת הרכיבים האלקטרוניים למוסקבה לפני שהמערכה האווירית תצא משליטה.

