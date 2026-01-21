צבא אוקראינה במלחמה ( צילום: מנהלת המודיעין הראשית של משרד ההגנה של אוקראינה )

השבוע סיפקה מנהלת המודיעין האוקראינית (HUR) הצצה נדירה אל קרביו של האיום האווירי החדש שחורך את שמי אירופה: ה-Geran-5. הניתוח, שפורסם בפורטל War&Sanctions וצוטט בהרחבה באתר Defence Blog, חושף כי לא מדובר בעוד מל"ט איטי, אלא בשדרוג שהופך את הכלי ל"חצי טיל שיוט".

המנוע הסיני והמהירות המטורפת

השינוי הדרמטי ביותר בגרן-5 הוא המעבר להנעת סילון. המל"ט מצויד במנוע טורבו-סילון סיני (TELEFLY TF-TJ2000A) המעניק לו דחף עצום. התוצאה: מהירות שיוט של עד 600 קמ"ש – פי 3 מהדגמים הקודמים. המהירות הזו הופכת אותו לכמעט בלתי ניתן ליירוט על ידי צוותי קרקע ניידים או מסוקים, שהתרגלו לצוד את ה"שאהדים" האיטיים.

מערב בתוך המכונה: רכיבי ה-AI והתקשורת

למרות הניסיונות לחסום את רוסיה, הדו"ח המודיעיני חושף מציאות מטרידה: ה"מוח" של המל"ט מורכב מטכנולוגיה מערבית מתקדמת.

ניווט חסין לוחמה אלקטרונית: מערכת Kometa-M12 המאפשרת טיסה מדויקת גם תחת שיבושי GPS קשים.

יחידת בקרה: שימוש במחשבי Raspberry Pi ומודמים סלולריים (3G/LTE) המאפשרים שליטה ועדכון מטרות בזמן אמת.

שריון פחמן: גוף המל"ט, באורך 6 מטרים, בנוי מסיבי פחמן קלים המקשים על גילויו במכ"ם.

הסיוט החדש: מל"ט שצד מטוסים

אבל הדרמה האמיתית נמצאת ביכולת המבצעית. לפי המודיעין האוקראיני, רוסיה בוחנת שיגור של הגרן-5 ישירות ממטוסי תקיפה מסוג Su-25. מעבר לכך, קיימות אינדיקציות לכך שהמל"ט יחומש בטילי אוויר-אוויר (R-73), מה שיהפוך אותו לצייד קטלני המסוגל להפיל כלי טיס אוקראיניים מבלי לסכן טייס רוסי אחד.

באוקראינה מזהירים: מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית שמחייבת את העולם החופשי לעצור את זליגת הרכיבים האלקטרוניים למוסקבה לפני שהמערכה האווירית תצא משליטה.